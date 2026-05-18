DAX, HIVE Digital Technologies & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto: Adobe Stock
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
|🥇
|SalesCloser Technologies
|📰
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|New Highland Critical Minerals Registered (A)
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|📰
|🥉
|Bitzero Holdings
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|Plug Power
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|Ballard Power Systems
|💬
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|FuelCell Energy
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💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|248
|💬
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|🥈
|Almonty Industries
|56
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|📰
|🥉
|Silber
|51
|💬
|📰
|Rheinmetall
|29
|💬
|📰
|POET Technologies
|22
|💬
|📰
|Gerresheimer
|19
|💬
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🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|HIVE Digital Technologies
|+37,11 %
|💬
|📰
|🥈
|PowerXInc.
|+18,66 %
|📰
|🥉
|Vuzix Corporation
|+17,30 %
|💬
|📰
|🟥
|Regeneron Pharmaceuticals
|-11,16 %
|💬
|📰
|🟥
|Li Auto Registered (A)
|-11,36 %
|💬
|📰
|🟥
|FuelCell Energy
|-13,03 %
|💬
|📰
SalesCloser Technologies
Wochenperformance: -19,57 %
Wochenperformance: -19,57 %
Platz 1
New Highland Critical Minerals Registered (A)
Wochenperformance: -59,71 %
Wochenperformance: -59,71 %
Platz 2
Bitzero Holdings
Wochenperformance: +0,50 %
Wochenperformance: +0,50 %
Platz 3
Plug Power
Wochenperformance: +21,35 %
Wochenperformance: +21,35 %
Platz 4
Ballard Power Systems
Wochenperformance: +11,37 %
Wochenperformance: +11,37 %
Platz 5
FuelCell Energy
Wochenperformance: +64,16 %
Wochenperformance: +64,16 %
Platz 6
DAX
Wochenperformance: -2,43 %
Wochenperformance: -2,43 %
Platz 7
Almonty Industries
Wochenperformance: -10,52 %
Wochenperformance: -10,52 %
Platz 8
Silber
Wochenperformance: -7,43 %
Wochenperformance: -7,43 %
Platz 9
Rheinmetall
Wochenperformance: -7,47 %
Wochenperformance: -7,47 %
Platz 10
POET Technologies
Wochenperformance: +41,54 %
Wochenperformance: +41,54 %
Platz 11
Gerresheimer
Wochenperformance: -12,52 %
Wochenperformance: -12,52 %
Platz 12
HIVE Digital Technologies
Wochenperformance: +36,06 %
Wochenperformance: +36,06 %
Platz 13
PowerXInc.
Wochenperformance: -2,92 %
Wochenperformance: -2,92 %
Platz 14
Vuzix Corporation
Wochenperformance: +23,60 %
Wochenperformance: +23,60 %
Platz 15
Regeneron Pharmaceuticals
Wochenperformance: -14,38 %
Wochenperformance: -14,38 %
Platz 16
Li Auto Registered (A)
Wochenperformance: -7,27 %
Wochenperformance: -7,27 %
Platz 17
FuelCell Energy
Wochenperformance: +64,16 %
Wochenperformance: +64,16 %
Platz 18
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