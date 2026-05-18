DZ BANK stuft Grenke auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Grenke auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 21 Euro je Papier belassen. Der Leasinganbieter habe gute Zahlen für das erste Quartal vorgelegt, hieß es am Montag vom Institut./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 14:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 15:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GRENKE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 12,74EUR auf Tradegate (18. Mai 2026, 15:51 Uhr) gehandelt.