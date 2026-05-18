Aktien New York
Mögliche Entspannung im Iran-Krieg stützt Kurse
- US-Märkte leicht fester dank Entspannung im Iran
- Dow Jones steigt 0,38 Prozent auf 49.714 Punkte
- US signalisiert mögliche Lockerung der Ölsanktionen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind nach den jüngsten Gewinnmitnahmen am Montag ein wenig fester in die neue Woche gestartet. Als Kursstütze erwies sich eine mögliche Entspannung im Iran-Krieg. Im frühen Handel legte der Dow Jones Industrial um 0,38 Prozent auf 49.714 Punkte zu. Damit nahm der Leitindex wieder Kurs auf sein Rekordhoch von 50.512 Punkten aus dem Februar. Am Freitag hatte er der vorangegangenen Erholung noch deutlich Tribut gezollt.
Der marktbreite S&P 500 stieg zu Wochenbeginn um 0,22 Prozent auf 7.424 Punkte. Noch am Donnerstag hatte er eine neue Bestmarke aufgestellt. Der am Donnerstag ebenfalls rekordhohe Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 0,07 Prozent auf 29.146 Punkte zu.
Vorbörslich hatten zunächst noch schärfere Töne zwischen dem Iran und den USA belastet. Doch dann gab es Meldungen, wonach wohl weitere Lösungsideen ausgetauscht werden. Unter anderem soll die US-Seite iranischen Medien zufolge dazu bereit sein, Ölsanktionen gegen den Iran vorübergehend zu lockern./gl/jha/
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Hallo
Dividenden-Depot vonHS im April 2026
- Organon & Co. Inc.: die starke Tagesentwicklung einmal mit über +15% und später nochmal mit über +30% standen im direkten Zusammenhang mit der geplanten Übernahme durch einen indischen Pharmakonzern.
- Intel Corp.: ein massives Übertreffen des erwarteten Umsatzes und des Gewinns bei den Quartalszahlen führte zu deutlich über +20% Tagesplus und später entdeckte ich zwei Mal weitere +10% Tageszwachs, weil Apple eine TSMC‑Alternative suchte und nochmals weil Intel neue AI‑Chips ankündigte.
- Dow Inc.: Der Tagesrückgang von -10% schien mit der angekündigten Öffnung der Straße von Hormus im Iran-Krieg und sinkenden Preisen zusammen zu hängen.
- LyondellBasell Industries N.V.: die -10% Verlust resultierenden aus schwächeren Quartalszahlen.
- IBM Corp.: für die fast -10% Rückgang waren ebenfalls die Quartalszahlen mit schwächeren Umsätzen verantwortlich.
- Alexandria Real Estate Equities Inc.: Die über -10% weniger waren auch hier die Quartalszahlen, verbunden mit schächeren Analystenbewertungen.
Vielleicht gab es noch mehr solche extreme Tagesschwankungen, die mir aber vielleicht entgangen waren...?
Bei den TOP-5-Aktien[/green] kam es im Vergleich zum Vormonat im ersten Monat des zweiten Quartals 2026 zu folgenden Veränderungen bei der Jahresperformance:
Leider befinden sich noch nicht so viele Aktien der Top-Monats-Performer in meinem Depot. Bei denen hatte sich Organon & Co. Inc. im April 2026 sogar von -13,63% Jahresverlust ins Plus hoch katapultiert. Dow Inc. und Equinor ASA gaben ab, hielten sich aber dennoch in den TOP 5, während LyondellBasell Industries N.V. mit +71,78% auf Platz 6 (2.) zurückfiel. Für Petroleo Brasileiro SA reichte selbst eine Verbesserung auf +63,36% Jahresplus nur noch für Platz 8 (5.).
Hinweis: Bei meinen Sparplan-Investitionen weise ich transparenterweise darauf hin, dass diese Performance nicht alle Anteilsscheine und Bruchstücke dieser Wertpapiere voll mitmachen und ohne Dividenden/Ausschüttungen angegeben sind. Das genaue Ausrechnen kann ich leider nicht. Deshalb sind hier einfach die prozentualen Veränderungen seit 01.01.2026 unabhängig vom Zugang des Wertpapiers zum Depot gemäß comdirect angegeben.
Shelly Group Aktie……WKN: A2DGX9 ISIN: BG1100003166
https://www.onvista.de/news/2026/05-12-roundup-shelly-steigert-gewinn-deutlich-aktienkurs-steigt-deutlich-0-10-26510950?utm_source=ov&utm_medium=android%20app&utm_campaign=share
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/12774/board/20260513135352-shelly-26-02.png
2026-05-13 SOFIA (dpa-AFX) - Shelly hat zum Jahresstart dank eines verbesserten Produktmix und bilanzieller Änderungen deutlich mehr verdient als im Vorjahr. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte im ersten Quartal im Jahresvergleich um 30,4 Prozent auf 8,6 Millionen Euro, wie das seit April im SDax notierte Unternehmen am Montagabend mitteilte. Die Aktie legte am Dienstag kräftig zu.
Am Vormittag kletterte der Kurs viereinhalb Prozent auf 62,70 Euro nach oben. Mit dem Anstieg baute das Papier die Gewinne seit dem Zwischentief im März auf fast 40 Prozent aus. Seit April 2025 hat sich der Kurs mehr als verdoppelt. Das Unternehmen kommt auf einen Börsenwert von etwas mehr als 1,1 Milliarden Euro.
Unter dem Strich sprang der Gewinn um ein Drittel auf 7,5 Millionen Euro hoch. Mitte April hatte der bulgarische Anbieter von Lösungen im Bereich Internet der Dinge und Smart Home bereits ein Umsatzplus von 26 Prozent auf 33,3 Millionen Euro bekanntgegeben.
Das erwartete Wachstum im Geschäftsjahr 2026 werde sich weiterhin stärker auf die zweite Jahreshälfte konzentrieren, hieß es in der Mitteilung weiter. Shelly verwies auf geplante Produkteinführungen im zweiten Quartal und in der zweiten Jahreshälfte.
Außerdem sei die internationale Vertriebsstruktur gestärkt worden, so habe das Installateur-Netzwerk im ersten Quartal um 1.400 auf 6.700 Mitglieder zugelegt. Shelly rechnet für 2026 weiter mit einem Umsatz von 195 bis 205 Millionen Euro und einem operativen Gewinn von 47 bis 52 Millionen Euro.
Weiterhin gutes Gelingen, Gruss RS