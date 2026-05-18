Trikot-Tausch 2026: Das Milliarden-Duell der Sportartikel-Riesen

Wenn in drei Wochen der Anpfiff zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den Stadien der USA, Kanadas und Mexikos ertönt, geht es um weit mehr als den prestigeträchtigen WM-Pokal. Es ist der Startschuss für das größte kommerzielle Sportereignis, das die Welt je gesehen hat. Mit der Aufstockung auf 48 Nationen und insgesamt 104 Partien dehnt die FIFA das Turnier zeitlich auf fast sechs Wochen aus, was die mediale und wirtschaftliche Verwertung enorm steigern wird.

Für Trader und Finanzinteressierte ist dieses Event kein bloßes Fan-Spektakel, sondern eine hochrelevante Marktphase. Die Kombination aus Rekord-Zuschauerzahlen – prognostiziert werden rund sechs Milliarden Kontakte – und dem Austragungsort Nordamerika schafft ein Umfeld, in dem Markenloyalität neu definiert werden könnte.

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Ein Turnier der Superlative als Wachstumsmotor

Die Rahmenbedingungen für den Sportartikelmarkt sind derzeit spannend. Einerseits lasten geopolitische Spannungen, wie die jüngsten Unsicherheiten im Nahen Osten, auf dem globalen Energie- und Transportsektor, was die Lieferkettenkosten tendenziell verteuert. Doch genau hier fungiert die WM als ein entscheidender „Antizykliker“. Während der allgemeine Konsumgütermarkt oft unter Inflationsdruck leidet, zeigt der Sportsektor eine bemerkenswerte Resilienz. Das DZ BANK Research unterstreicht in einer Studie, dass das globale Marktwachstum für Sportbekleidung bis 2030 am oberen Rand der Prognosen von zwei bis fünf Prozent liegen könnte, getrieben durch einen anhaltenden Trend zu Gesundheit und Fitness sowie die zunehmende Verschmelzung von Sport- und Alltagskleidung („Athleisure“).

Entscheidend für Anleger ist der sogenannte „Halo-Effekt“: Ein sportliches Großereignis fördert massive Erstkäufe – allen voran das Nationaltrikot. Dieser Einkauf dient als emotionaler Anker, damit Kunden die Marke mit positiven Eigenschaften und Gefühlen verknüpfen. Gelingt die Bindung, folgen Käufe in margenstärkeren Kategorien wie High-Performance-Laufschuhen oder exklusiven Lifestyle-Kollektionen. Nordamerika spielt hierbei als weltweit wichtigster Einzelmarkt mit einem Anteil von 40 Prozent die Schlüsselrolle. Wer hier dominiert, kontrolliert die globale Cashflow-Maschine der Branche.

Zwei Giganten unter sich

Von der enormen Reichweite und der medialen Aufmerksamkeit können vor allem zwei Sportartikel-Hersteller besonders profitieren. Der US-Konzern Nike, der ein Heimspiel in Nordamerika hat, und das deutsche Traditionsunternehmen Adidas, welches durch ein starkes Momentum Rückenwind erlebt.

Die beiden Sportartikel-Hersteller Adidas und Nike sponsern die meisten Nationalmannschaften bei der WM 2026. Während der deutsche Ausrüster 14 Nationen ausstattet, sind es bei dem US-Unternehmen Nike zwölf gesponserte Teilnehmer. Somit fallen 26 der 48 WM-Teilnehmer auf diese Unternehmen. Wichtig für den „Halo-Effekt“ ist dabei, wie weit eine Mannschaft kommt. Adidas rüstet unter anderem Titelfavorit Spanien, Geheimfavorit Belgien oder die deutsche Nationalmannschaft aus. Nike sponsert hingegen Teams wie Brasilien, England oder Frankreich, die ebenfalls weit kommen könnten. Alles Teams, die das Potenzial haben, viele Spiele zu machen und damit entsprechend Aufmerksamkeit zu generieren.

Die beiden Hersteller haben große Marktanteile bei dieser WM. Doch die aktuelle Stimmung der jeweiligen Unternehmen könnte kaum unterschiedlicher sein.

Nike: Der globale Marktführer vor dem Schicksals-Heimspiel

Nike geht als amtierender Champion der Branche in das Turnier, steht aber unter massivem Zugzwang. Die Marke ist derzeit angeschlagen, insbesondere außerhalb Nordamerikas. Der Konzern leidet unter dem Druck aufstrebender Nischenmarken wie On und Hoka sowie unter einer erstarkten Konkurrenz in China. Ein langwieriger Umbau des Vertriebsmodells belastet die operative Dynamik zusätzlich.

Mit einem Marktanteil von 27 Prozent dominiert Nike zwar die USA, doch die WM im eigenen Land ist die ultimative Bühne für eine „Turnaround-Story“. Das DZ BANK Trikot-Modell prognostiziert für Nikes Top-Teams eine Rekordnachfrage von 12,3 Millionen Trikots. Gelingt es Nike, diesen Heimvorteil in Markenbegeisterung zu verwandeln, könnte dies das Comeback beschleunigen.

Adidas: Der Herausforderer mit dem Momentum-Vorteil

Adidas tritt die Reise zur Weltmeisterschaft aus einer Position der relativen Stärke an. Das Unternehmen aus Herzogenaurach verfügt derzeit über ein sehr positives Marken-Momentum, sowohl im Lifestyle- als auch im Performance-Bereich. Unter der Führung von CEO Bjørn Gulden hat Adidas an Agilität gewonnen und bedient lokale Vorlieben effektiver als in der Vergangenheit.

Adidas könnte die WM 2026 als Hebel nutzen, um seine bisherige Unterrepräsentanz in Nordamerika (nur 10 Prozent Marktanteil) aufzuholen. Mit einem starken Portfolio aus Titelfavoriten wie Spanien und Argentinien sowie dem Sponsoring von Co-Gastgeber Mexiko versucht Adidas gezielt Nike Marktanteile abzugewinnen. Ziel ist es, den aktuellen Hype in langfristige Markentreue zu verwandeln und bis 2028 ein hohes einstelliges Umsatzwachstum zu sichern.

So könnten Anleger handeln

Für Anleger, die beim US-Weltmarktführer Nike auf ein moderates Aufwärtspotenzial setzen, bietet sich ein Discount-Zertifikat als strategisches Instrument an. Ein Discount-Zertifikat ermöglicht es Anlegern, die Nike-Aktie mit einem Preisabschlag gegenüber dem aktuellen Börsenkurs zu erwerben. Diese Produktstruktur ist darauf ausgelegt, in leicht steigenden Marktphasen attraktive Ertragschancen zu generieren. Mit einem geringeren Discount, aber hoher Maximalrendite könnte die WKN DU6QQW eine Option darstellen.

Wer hingegen auf eine Fortsetzung des positiven Momentums bei Adidas setzen möchte, für den stellt ein Endlos Turbo Long ein effizientes Instrument dar. Ein Turbo Long Zertifikat ermöglicht es Anlegern, mit einem Hebel überproportional an der Wertentwicklung der Adidas-Aktie zu partizipieren. Steigt die Aktie, klettert der Wert des Zertifikats deutlich stärker. Für Trader, die fest davon überzeugt sind, dass Adidas seine Marktanteile bis zur WM 2026 weiter ausbaut, könnte das Produkt WKN DU1W0L eine passende Option sein.

Sollte sich die Markterwartung der Anleger nicht erfüllen, kann es zum Totalverlust des Einsatzkapitals kommen – etwa dann, wenn der Basiswert die Knock-Out Barriere erreicht, auf null fällt oder wenn der Emittent den Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund von Insolvenz oder behördlicher Anordnung nicht nachkommen kann.

Erläuterungen und Risikohinweise zu den Produkten

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Der gemäß gesetzlicher Vorgaben von der DZ BANK bezüglich des öffentlichen Angebots erstellte Basisprospekt sowie etwaige Nachträge und die zugehörigen endgültigen Bedingungen sind auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-wertpapiere.de veröffentlicht und können unter https://www.dzbank-wertpapiere.de/DU6QQW bzw. https://www.dzbank-wertpapiere.de/DU1W0L (dort unter „Dokumente“) abgerufen werden. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Das von der DZ BANK erstellte Basisinformationsblatt ist in der jeweils aktuellen Fassung ebenfalls auf der Internetseite der DZ BANK unter https://www.dzbank-wertpapiere.de/DU6QQW bzw. https://www.dzbank-wertpapiere.de/DU1W0L (dort unter „Dokumente“) abrufbar. Dies gilt, solange das Produkt für Privatanleger verfügbar ist.