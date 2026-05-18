DZ Bank hebt fairen Wert für BASF auf 63 Euro - 'Kaufen'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 52,90 auf Tradegate (18. Mai 2026, 16:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +1,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,29 %.

Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 47,13 Mrd..

BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 65,00EUR was eine Bandbreite von -24,26 %/+23,08 % bedeutet.