ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt fairen Wert für BASF auf 63 Euro - 'Kaufen'
- DZ Bank hebt fairen Wert für BASF auf 63 Euro
- Einstufung Kaufen bleibt unverändert bei DZ Bank
- Starker Jahresauftakt und Fokus auf Aktionärswert
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von BASF von 55 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Ein starker Jahresauftakt des Chemiekonzerns und ein klarer Fokus auf den Aktionärswert trieben die Neubewertung voran, schrieb Peter Spengler in einem Kommentar am Montag./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 14:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 14:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 52,90 auf Tradegate (18. Mai 2026, 16:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +1,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,29 %.
Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 47,13 Mrd..
BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 65,00EUR was eine Bandbreite von -24,26 %/+23,08 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 63 Euro
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Community Beiträge zu BASF - BASF11 - DE000BASF111
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BASF eingestellt.
Das jetzt auch noch hunderte Millionen € für die Ukraine gefordert werden toppt das alles noch. Manche Dreistigkeit kann man sich nicht ausdenken.
Neues SdK-Video zur BASF-Aktie in Bezug zur aktuellen geopolitischen Situation:
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