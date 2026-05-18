Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 18.05.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.05.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Deutsche Boerse
Tagesperformance: +4,58 %
Tagesperformance: +4,58 %
Platz 1
Performance 1M: -6,62 %
Performance 1M: -6,62 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +4,45 %
Tagesperformance: +4,45 %
Platz 2
Performance 1M: +33,67 %
Performance 1M: +33,67 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
wallstreetONLINE-Forum: Anleger zeigen überwiegend bullisches Infineon-Sentiment. Kursziele über 70 € (Beitrag 2), 80 € Ziel von Citi (Beitrag 4), 68–70 € (Beitrag 13). Technisch/Aufwärtsmomentum; Stopp bei 23.925 € (Beitrag 14). Fundamentale Sicht: KGV ca. 37 (Beitrag 7). Insiderverkäufe gemischt (Beitrag 10–11). 14-Tage-Veränderung nicht numerisch angegeben.
Commerzbank
Tagesperformance: -2,73 %
Tagesperformance: -2,73 %
Platz 3
Performance 1M: +0,93 %
Performance 1M: +0,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank
Das wallstreetONLINE-Forum zeigt überwiegend skeptische Anlegerstimmung gegenüber dem UniCredit-Tauschangebot für die Commerzbank. Das Management rät offenbar, das Angebot nicht anzunehmen, während viele Beiträge auf potenziell höhere Offerten und auf Short-Squeeze-Spekulationen setzen. Relevante Preisnennungen: 41,50€ (Beitrag 1) und Verkäufe im Bereich 40–50€ (Beitrag 15). Die 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht konkret beziffert.
Deutsche Telekom
Tagesperformance: +2,71 %
Tagesperformance: +2,71 %
Platz 4
Performance 1M: -6,18 %
Performance 1M: -6,18 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
wallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment zur Telekom ist gemischt. Die letzten 14 Tage pendelten sich grob bei 26–29€ ein. Einige sehen bei Schluss über 28€ ein bullishes Signal (Hammer) mit möglichem Squeeze, Ziel 28–29,60€ (200‑Tagelinie). Andere sehen eine seitwärts-Phase (~26€ bis Top) und warnen vor 26€-Stopps. Insgesamt neutral bis leicht bullisch; Fokus auf 26€-Untergrenze und 29,60€ Widerstand.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: +2,40 %
Tagesperformance: +2,40 %
Platz 5
Performance 1M: -5,49 %
Performance 1M: -5,49 %
Rheinmetall
Tagesperformance: +2,39 %
Tagesperformance: +2,39 %
Platz 6
Performance 1M: -25,20 %
Performance 1M: -25,20 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
WallstreetOnline-Forum zeigt gemischtes Rheinmetall-Sentiment: In den letzten 14 Tagen wechselhaft; heute +4,5% bzw. +2,7%. Technisch werden 800–900 EUR als möglicher Boden genannt; Chart wirkt teils belastet. Spekulationen zu Kapitalerhöhung OHB und JV SATCOM4 kursieren, konkrete fundamentale News fehlen. Insgesamt vorsichtig bis leicht optimistisch, aber Skepsis dominiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Daimler Truck Holding
Tagesperformance: -2,26 %
Tagesperformance: -2,26 %
Platz 7
Performance 1M: -10,36 %
Performance 1M: -10,36 %
Siemens Energy
Tagesperformance: -2,01 %
Tagesperformance: -2,01 %
Platz 8
Performance 1M: -1,02 %
Performance 1M: -1,02 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Im wallstreetONLINE-Forum Siemens Energy: gemischte Sicht. Signale von Abwärtsdruck durch angeblich instabiles Fundament (Beitrag 1) bis zu Zuversicht nach gutem Q2 und angehobener Guidance (Beitrag 15). PV/Wind liefern günstigen Strom; Gas-KKWs als Sicherheitsnetz. Regierung erkennt Problem; US-Aufträge unterstützen. Insgesamt vorsichtig, mit gelegentlichen optimistischen Impulsen. Die 14-Tage-Entwicklung wird als fallend beschrieben; genaue Prozentzahl fehlt.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 26,83%
|PUT: 73,17%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -46,34 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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