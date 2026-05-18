Aktien mit extremer Performance im DAX am 18.05.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom

wallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment zur Telekom ist gemischt. Die letzten 14 Tage pendelten sich grob bei 26–29€ ein. Einige sehen bei Schluss über 28€ ein bullishes Signal (Hammer) mit möglichem Squeeze, Ziel 28–29,60€ (200‑Tagelinie). Andere sehen eine seitwärts-Phase (~26€ bis Top) und warnen vor 26€-Stopps. Insgesamt neutral bis leicht bullisch; Fokus auf 26€-Untergrenze und 29,60€ Widerstand.