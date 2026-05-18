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    AKTIE IM FOKUS 2

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    Lufthansa dreht ins Plus - Ryanair und Kühne im Blick

    Für Sie zusammengefasst
    • Lufthansa-Aktien ziehen im Tagesverlauf leicht an
    • Vage Annäherung USA-Iran sorgt für sinkende Ölpreise
    • Kühne prüft Ausbau seiner Lufthansa-Beteiligung
    AKTIE IM FOKUS 2 - Lufthansa dreht ins Plus - Ryanair und Kühne im Blick
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Kursentwicklung, Details zum Iran-Krieg)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Lufthansa sind am Montag im Handelsverlauf mit dem Gesamtmarkt ins Plus gedreht. Im Nahost-Krieg zeichnet sich eine vage Annäherung zwischen den USA und dem Iran ab. Obendrein wurde in einem Medienbericht der mögliche Ausbau der Beteiligung durch den Logistik-Milliardär Klaus-Michael Kühne thematisiert. Die Lufthansa-Papiere zogen am Nachmittag um 1,5 Prozent an. Der gesamteuropäische Sektorindex Stoxx Europe 600 Travel & Leisure stand nach schwachem Wochenstart mittlerweile ebenfalls deutlich im Plus.

    Gestützt wurde das Branchenumfeld von Berichten über neue Verhandlungsvorschläge im Iran-Krieg. Iranischen Medien zufolge sollen die USA dazu bereit sein, Ölsanktionen gegen das Land vorübergehend zu lockern. Die Ölpreise gaben daraufhin nach, blieben aber auf hohem Niveau. Das bereitet gerade Fluggesellschaften wegen der verteuerten Treibstoffe große Sorgen. Die Unsicherheiten führten am Montag auch dazu, dass sich der irische Billigflieger Ryanair keine Gewinnprognose für das laufende Jahr zutraut.

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    Experten von JPMorgan und Bernstein Research gehen davon aus, dass nach den Nachrichten bei Ryanair mit sinkenden Analystenerwartungen zu rechnen ist. Die Titel des Billigfliegers schnellten in Dublin nach schwachem Start mit dem tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr zuletzt dennoch um mehr als sechs Prozent nach oben. An der Londoner Börse gewannen Easyjet 1,3 Prozent, Wizz Air gaben dagegen um 0,7 Prozent nach.

    Was die Anteile der Kühne Holding an der Lufthansa betrifft, wurde auf ein Gespräch von Verwaltungsratspräsident Karl Gernandt der "Neuen Zürcher Zeitung" verwiesen. Dieser schließt den Erwerb weiterer Aktien innerhalb der nächsten zwölf Monate nicht aus. Ein Händler sah darin aber keine Überraschung. Die aktuell 20 Prozent große Beteiligung diene der Umsetzung strategischer Ziele, hieß es. Die Holding ist bereits größter Einzelaktionär der Lufthansa./tih/bek/niw/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,35 % und einem Kurs von 7,79 auf Tradegate (18. Mai 2026, 16:32 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -8,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,94 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,29 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -9,40 %/+16,49 % bedeutet.




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