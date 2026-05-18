Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 18.05.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.05.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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SMA Solar Technology
Tagesperformance: +9,95 %
Tagesperformance: +9,95 %
Platz 1
Performance 1M: +48,14 %
Performance 1M: +48,14 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SMA Solar Technology
Fazit zum SMA Solar-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum: Gemischt. Positive Signale: Q1-Umsatz +4%, EBITDA +6%, Auftragsbestand +9,3% und Hinweise auf Turnaround. Der Kurs ist in zwei Monaten stark gestiegen (verdoppelt). Skepsis wegen Verlusten, Bilanzlage und Abhängigkeiten von Fördermitteln/China-Chips; einige rechnen mit Scheitern. Insgesamt unentschieden, teils spekulativ, mit Aufwärtspotenzial.
Sartorius Vz.
Tagesperformance: +7,08 %
Tagesperformance: +7,08 %
Platz 2
Performance 1M: -13,46 %
Performance 1M: -13,46 %
Draegerwerk
Tagesperformance: +6,61 %
Tagesperformance: +6,61 %
Platz 3
Performance 1M: -18,23 %
Performance 1M: -18,23 %
Nordex
Tagesperformance: +5,53 %
Tagesperformance: +5,53 %
Platz 4
Performance 1M: -1,37 %
Performance 1M: -1,37 %
Nagarro
Tagesperformance: -5,33 %
Tagesperformance: -5,33 %
Platz 5
Performance 1M: -13,33 %
Performance 1M: -13,33 %
TeamViewer
Tagesperformance: +5,02 %
Tagesperformance: +5,02 %
Platz 6
Performance 1M: +5,90 %
Performance 1M: +5,90 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
WallstreetOnline-Forum: Gemischtes Sentiment zu TeamViewer. Goldman hebt das Kursziel auf 5,50 € und belässt Neutral; Risiken im Kerngeschäft und 1E bleiben. Andere sehen Potenzial durch KI, Recall/Short-Eindeckungen; Berenberg senkt das Ziel auf 6,70 € (Hold). 14-Tage-Entwicklung volatil mit leichter Erholung. Vorsichtig optimistisch, Fundamental bleibt kritisch.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TeamViewer eingestellt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: +4,04 %
Tagesperformance: +4,04 %
Platz 7
Performance 1M: +33,67 %
Performance 1M: +33,67 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
wallstreetONLINE-Forum: Anleger zeigen überwiegend bullisches Infineon-Sentiment. Kursziele über 70 € (Beitrag 2), 80 € Ziel von Citi (Beitrag 4), 68–70 € (Beitrag 13). Technisch/Aufwärtsmomentum; Stopp bei 23.925 € (Beitrag 14). Fundamentale Sicht: KGV ca. 37 (Beitrag 7). Insiderverkäufe gemischt (Beitrag 10–11). 14-Tage-Veränderung nicht numerisch angegeben.
CANCOM SE
Tagesperformance: +3,85 %
Tagesperformance: +3,85 %
Platz 8
Performance 1M: -4,81 %
Performance 1M: -4,81 %
Bechtle
Tagesperformance: +3,43 %
Tagesperformance: +3,43 %
Platz 9
Performance 1M: -7,16 %
Performance 1M: -7,16 %
IONOS Group
Tagesperformance: +2,95 %
Tagesperformance: +2,95 %
Platz 10
Performance 1M: +1,15 %
Performance 1M: +1,15 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: +2,74 %
Tagesperformance: +2,74 %
Platz 11
Performance 1M: -6,18 %
Performance 1M: -6,18 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
wallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment zur Telekom ist gemischt. Die letzten 14 Tage pendelten sich grob bei 26–29€ ein. Einige sehen bei Schluss über 28€ ein bullishes Signal (Hammer) mit möglichem Squeeze, Ziel 28–29,60€ (200‑Tagelinie). Andere sehen eine seitwärts-Phase (~26€ bis Top) und warnen vor 26€-Stopps. Insgesamt neutral bis leicht bullisch; Fokus auf 26€-Untergrenze und 29,60€ Widerstand.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: +2,58 %
Tagesperformance: +2,58 %
Platz 12
Performance 1M: -10,42 %
Performance 1M: -10,42 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Carl Zeiss Meditec
WallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment ist gemischt. Befürworter eines Turnarounds/Sparprogramms sehen Potenzial für Kursanstieg (Ziel ca. 120 €) und erste Positionen. Skeptische Stimmen verweisen auf operative Schwäche: H1/H1 2025/26 Umsatz -5,7% YoY, bereinigtes EBITA 60,5 Mio €, Marge 6,1% (Vj 10,7%). Die 14‑Tage-Kursentwicklung wird nicht mit einer konkreten Zahl genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Carl Zeiss Meditec eingestellt.
freenet
Tagesperformance: +2,22 %
Tagesperformance: +2,22 %
Platz 13
Performance 1M: -5,01 %
Performance 1M: -5,01 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu freenet
WallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment ist gemischt. Befürworter eines Turnarounds/Sparprogramms sehen Potenzial für Kursanstieg (Ziel ca. 120 €) und erste Positionen. Skeptische Stimmen verweisen auf operative Schwäche: H1/H1 2025/26 Umsatz -5,7% YoY, bereinigtes EBITA 60,5 Mio €, Marge 6,1% (Vj 10,7%). Die 14‑Tage-Kursentwicklung wird nicht mit einer konkreten Zahl genannt.
1&1
Tagesperformance: +2,12 %
Tagesperformance: +2,12 %
Platz 14
Performance 1M: -7,05 %
Performance 1M: -7,05 %
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