Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 18.05.2026

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WallstreetOnline-Forum: Gemischtes Sentiment zu TeamViewer. Goldman hebt das Kursziel auf 5,50 € und belässt Neutral; Risiken im Kerngeschäft und 1E bleiben. Andere sehen Potenzial durch KI, Recall/Short-Eindeckungen; Berenberg senkt das Ziel auf 6,70 € (Hold). 14-Tage-Entwicklung volatil mit leichter Erholung. Vorsichtig optimistisch, Fundamental bleibt kritisch.