Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 18.05.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.05.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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STRABAG
Tagesperformance: -3,22 %
Tagesperformance: -3,22 %
Platz 1
Performance 1M: +1,24 %
Performance 1M: +1,24 %
PORR
Tagesperformance: -3,14 %
Tagesperformance: -3,14 %
Platz 2
Performance 1M: -13,99 %
Performance 1M: -13,99 %
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Tagesperformance: +2,89 %
Tagesperformance: +2,89 %
Platz 3
Performance 1M: +29,65 %
Performance 1M: +29,65 %
Palfinger
Tagesperformance: -2,17 %
Tagesperformance: -2,17 %
Platz 4
Performance 1M: -10,33 %
Performance 1M: -10,33 %
Oesterreichische Post
Tagesperformance: +2,02 %
Tagesperformance: +2,02 %
Platz 5
Performance 1M: -13,23 %
Performance 1M: -13,23 %
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