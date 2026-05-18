Devisen
Euro legt zu - Hoffnung auch Annäherung zwischen Iran und den USA
- Euro legte am Montag auf 1,1645 US-Dollar zu
- EZB-Referenzkurs festgelegt bei 1,1648 US-Dollar
- Gesunkene Ölpreise stützten den Euro leicht
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Montag zugelegt. Am Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1645 US-Dollar. Am Morgen hatte der Euro knapp über 1,16 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1648 (Freitag: 1,1628) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8585 (0,8599) Euro.
Die am Nachmittag gesunkenen Ölpreise stützten den Euro etwas. Belastet wurden diese durch Spekulationen auf eine Annäherung zwischen dem Iran und den USA. Ein iranisches Medienunternehmen berichtete, die Vereinigten Staaten hätten eine vorübergehende Aussetzung der Sanktionen gegen das iranische Öl vorgeschlagen. Dies war eine zentrale Forderung Teherans für die Zustimmung zu einem Friedensabkommen und die Wiederöffnung der Straße von Hormus. Es gibt allerdings noch keine Bestätigung durch die US-Regierung.
Zu Handelsbeginn war der Euro noch gefallen. Am Sonntagabend hatte US-Präsident Donald Trump mit einer Wiederaufnahme des Kriegs gegen den Iran gedroht. Der US-Verbündete Israel stellt sich bereits auf einen möglichen Neubeginn der gemeinsamen Angriffe im Iran ein.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87020 (0,87050) britische Pfund, 184,93 (184,36) japanische Yen und 0,9144 (0,9144) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.557 Dollar. Das waren 17 Dollar mehr als am Freitag./jsl/he
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Danke für die Frage. Die Tagesspanne ermittle ich anhand der durchschnittlichen Volatilität. Ein- bzw. Ausstiege sollten an konkrete Strategien bzw. Risiko- und Moneymanagement gekoppelt sein. Intraday kann ich das Geschehen hier leider nicht live begleiten, konkrete Signale gibt es dafür in unseren Gruppen bzw. Signaldiensten auf der Webseite.
wenn bis mittach, 1.16 erreicht, gehts danach aufwärts bis 1.168 und dann wieder abwärts ???
EUR/USD Prognosen Update
Nach einem verhaltenen Wochenverlauf ist der Kurs bis unter das Vorwochentief gefallen und könnte am heutigen Freitag auf einen schwachen Wochenschluss bei 1,1600 zusteuern.
Mögliche Tagesspanne: 1,1600 bis 1,1680
Nächste Widerstände: 1,1676 = Vorwochentief | 1,1742 | 1,1796 = Vorwochenhoch
Wichtige Unterstützungen: 1,1575 | 1,1495