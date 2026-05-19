Nächste KI-Perle aus Schweden
Nach Sivers und Silex sorgt der nächste KI-Wert aus Schweden für Aufsehen!
Schweden scheint immer mehr zum "KI-Schlaraffenland" für Anleger zu werden. Nachdem Sivers und Silex schon enorme Kurssprünge hingelegt haben, macht jetzt der nächste KI-Wert aus dem hohen Norden auf sich aufmerksam!
Die Aktie von Sivers Semiconductors ist innerhalb von wenigen Wochen zum Tenbagger mutiert, und das Papier von Silex Microsystems hat vergangene Woche einen starken Börsenstart aufs Parkett gelegt. Am ersten Handelstag schoss das Papier um rund 130 Prozent in die Höhe.
Während beide Konzerne vom KI-Boom rund um Rechenzentren und Chips profitieren konnten, macht jetzt ein weiterer KI-Konzern aus Schweden in einem anderen Bereich auf sich aufmerksam. Nach guten Zahlen für das erste Quartal legte die Aktie Montag zweistellig zu. Der Unterschied zu Sivers und Silex: Der Kurs liegt seit Jahresbeginn erst rund acht Prozent im Plus. Kommt hier der nächste Highflyer aus dem hohen Norden?