Nach Sivers und Silex sorgt der nächste KI-Wert aus Schweden für Aufsehen!

Smart Eye vor Kursexplosion?

Der schwedische Konzern hat sich auf KI-gestützte Systeme zur Analyse menschlichen Verhaltens spezialisiert. Im Zentrum stehen Lösungen die Blickrichtung, Kopfbewegung, Mimik, Aufmerksamkeit und weitere Verhaltenssignale erfassen und interpretieren. Das Flaggschiff ist dabei das Driver Monitoring System (DMS), dass in Fahrzeugen Fahrer und Innenraum kontrolliert und neben Ablenkungen auch Alkohol- und Drogenmissbrauch am Steuer feststellen kann.

Laut Unternehmensangaben zählt Smart Eye auf diesem Feld zu den führenden Anbietern weltweit. Die Technologie soll mittlerweile in mehr als vier Millionen Fahrzeugen zum Einsatz kommen. Die Schweden verweisen auf 372 Design Wins bei 24 globalen Automobilherstellern. Ein Design Win bedeutet dabei, dass die Technologie der Schweden für ein Fahrzeug ausgewählt wurde.

Starke Zahlen machen auf Smart Eye aufmerksam

Im ersten Quartal konnten die Schweden den Umsatz um 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigern. Dabei wechselte das Ebitda die Vorzeichen von rot auf schwarz. Es lag bei 26,9 Millionen schwedischen Kronen (2,45 Mio. Euro). Im Vorjahr waren es noch Minus 17,9 Millionen SEK. Die Ebitda-Marge lag bei starken 21,3 Prozent.

Das operative Ergebnis liegt zwar noch im Minus, konnte aber von -61,4 auf -16 Millionen SEK deutlich reduziert werden. Gleiches gilt für den Nettoverlust. Dieser konnte von 55,1 auf 22,8 Millionen SEK mehr als halbiert werden.

Vorstand mehr als zufrieden

"Die positive Entwicklung setzte sich im ersten Quartal 2026 fort. Trotz anhaltender makroökonomischer Unsicherheit und Währungsgegenwind lieferte Smart Eye ein weiteres starkes Quartal mit einem organischen Wachstum von 51 Prozent ab, primär getrieben durch unseren Geschäftsbereich Automotive Solutions, der um 122 Prozent wuchs. Die Lizenzeinnahmen stiegen mit einer Rekordrate von über 200 Prozent und entwickelten sich sehr stark, da mehr Fahrzeugprogramme in die Produktion gingen, was zu einer verbesserten Rentabilität führte", merkte CEO Martin Krantz zu den Zahlen an.

EU-Regulierung spielt den Schweden voll in die Karten

Der nächste Schub für Smart Eye könnte schon vor der Tür stehen. Die EU verlangt schon länger, dass Fahrzeuge mit fortschrittlichen Systemen zur Fahrerablenkunswarnung ausgestattet werden. Ab dem 07. Juli 2026 wird diese empfehlung zu einer verpflichtenden Vorgabe für alle neu zugelassenen Fahrzeuge. Das erhöht den Druck auf die Autohersteller, entsprechende Systeme in die Fahrzeuge einzubauen und wird von Smart Eye explizit als einen der großen Wachstumstreiber für den Konzern bezeichnet.

Mein Tipp: Die Chancen überwiegen die Risiken

Was für ein Investment in die Aktie spricht ist, dass Smart Eye gleich von mehreren strukturellen Trends profitiert. Da wären die strengeren Sicherheitsvorgaben für Fahrzeugen, die zunehmende Softwareintensität in Fahrzeugen sowie neue Anwendungen bei der Innenraumsensorik. Ein Ass im Ärmel der Schweden könne dabei die Alkohol- und Drogenerkennung sein.

Aber wie immer ist ein Investment auch mit gewissen Risiken verbunden. Smart Eye ist zwar auf einem guten Weg, aber unterm Strich noch nicht profitabel. Die Schweden verweisen selbst darauf, dass ihr Wachstum im Automotive-Bereich stark an die tatsächliche Einführung der entsprechenden Technologien in den Fahrzeugen gekoppelt ist. Daher muss Smart Eye in den kommenden Quartalen weiterhin mit seinen Zahlen beweisen, dass die Schweden auf dem richtigen Weg sind.

Schaffen es die Schweden, die positive Entwicklung weiter auszubauen, dann könnte in der Aktie noch jede Menge Potenzial stecken. Obwohl das Papier seit Jahresanfang lediglich acht Prozent im Plus liegt, hat es sich vom Tief bei 4,60 Euro schon wieder sehr gut erholt. Knackt der Kurs die Marke von acht Euro und zieht über sein Jahreshoch bei rund 8,60 Euro, dann könnte die Aktie Fahrt Richtung 10 Euro aufnehmen. Fällt diese Hürde auch noch, dann dürfte der Kurs richtig lossprinten.

Wenn die Aktie nach dem starken Anstieg der letzten Tage etwas korrigiert, dann sollten Anleger ernsthaft darüber nachdenken, sich den schwedischen KI-Konzern ins Depot zu holen. Smart Eye ist in einem stark wachsenden Automarkt sehr gut positioniert. Die Zahlen zeigen, dass der operative Hebel anfängt zu greifen. Geht diese Entwicklung weiter, dann könnte hier der nächste schwedische KI-Trüffel auf die Anleger warten.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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