Thomson Reuters Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 18.05.2026

Der heutige Anstieg bei Thomson Reuters konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -8,75 % nicht vollständig ausgleichen.

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Thomson Reuters. Mit einer Performance von +6,76 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Thomson Reuters Aktie damit um -9,60 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,75 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Thomson Reuters auf -8,75 %.

Während Thomson Reuters heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,49 %. Damit gehört Thomson Reuters heute zu den auffälligeren Werten.

Thomson Reuters Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,60 % 1 Monat -8,75 % 3 Monate -8,75 % 1 Jahr -8,75 %

Informationen zur Thomson Reuters Aktie

Stand: 18.05.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 436 Mio. Thomson Reuters Aktien. Damit ist das Unternehmen 31,58 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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Ob die Thomson Reuters Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Thomson Reuters Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.