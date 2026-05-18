Haier ist die einzige IoT-Ökosystemmarke der Welt, die acht Jahre in Folge in die Kantar BrandZ Top 100 aufgenommen wurde

QINGDAO, China, 18. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Kantar, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Markendaten und Strategieberatung, hat vor kurzem sein BrandZ 2026 Top 100 Most Valuable Global Brands Ranking veröffentlicht. In der Rangliste wurde die Haier Group im achten Jahr in Folge als einzige IoT-Ökosystem-Marke der Welt bezeichnet und stieg auf Platz 53 .

Das Ranking bewertet nicht nur die finanzielle Leistung, sondern legt auch großen Wert auf die Stärke der Eigenkapitalposition und das zukünftige Wachstumspotenzial einer Marke in der Wahrnehmung der Verbraucherinnen und Verbraucher. Trotz der wirtschaftlichen Volatilität stieg der Gesamtwert der 100 größten Marken der Welt 2026 im Vergleich zum Vorjahr um 22 % auf 13,1 Billionen USD. Dreizehn chinesische Marken haben es auf die Liste geschafft, während die globalen Tech-Giganten Google, Apple, Microsoft und Amazon weiterhin an der Spitze stehen. In diesem Jahr erzielten chinesische Marken besonders gute Ergebnisse und verzeichneten einen durchschnittlichen Anstieg des Markenwerts von 32 % im Vergleich zum Vorjahr.

Seit seinem Debüt in der Rangliste 2019 ist Haier kontinuierlich von Platz 89 auf Platz 53 weltweit geklettert, wobei sein Markenwert 52,949 Milliarden USD erreicht hat, was die Widerstandsfähigkeit und den langfristigen Wert seines Ökosystem-Markenmodells unter Beweis stellt.

„Haier hat sich von einem reinen Haushaltsgerätehersteller zu einem diversifizierten Unternehmen entwickelt, das sechs industrielle Ökosysteme abdeckt, mit deutlichen Fortschritten in seiner Ökosystem-Markenstrategie. Durch die Kombination von Stärke in der Lieferkette und kultureller Anpassungsfähigkeit liefert Haier echten Produktwert und überbrückt gleichzeitig globale Märkte durch kulturelle Integration und emotionale Bindung. Damit bietet das Unternehmen ein hervorragendes Modell für chinesische Industrieunternehmen, die Weltklasse-Marken aufbauen", so Wang Xing, CEO von Kantar Greater China und Global Chair von Kantar BrandZ.

Wachstumsdynamik der Marke durch sechs Ökosysteme angetrieben

Hinter dem steigenden Markenwert von Haier steht eine solide operative Performance. 2025 erzielte die Haier Group einen weltweiten Umsatz von 426,8 Mrd. RMB (ca. 59,8 Mrd. USD), was einem Anstieg von 6,3 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der weltweite Gewinn erreichte 32,2 Mrd. RMB (ca. 4,5 Mrd. USD), was einem Anstieg von 6,7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht und einen stabilen Wachstumskurs in einem komplexen Umfeld darstellt.