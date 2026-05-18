Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 18.05.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.538,66USD pro Feinunze und notiert damit -0,10 % im Minus. Der Silberpreis liegt bei 76,44USD und damit +0,52 % im Plus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 110,73USD und verzeichnet ein Plus von +1,22 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 102,79USD und verzeichnet ein Plus von +1,47 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.406,50 USD -0,71 % Platin 1.975,50 USD -0,70 % Kupfer London Rolling 13.571,64 USD +0,36 % Aluminium 3.594,54 PKT -0,41 % Erdgas 3,018 USD +1,70 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Plus von +1,70 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 18.05.26, 17:29 Uhr.