Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 18.05.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.538,66USD pro Feinunze und notiert damit -0,10 % im Minus. Der Silberpreis liegt bei 76,44USD und damit +0,52 % im Plus.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 110,73USD und verzeichnet ein Plus von +1,22 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 102,79USD und verzeichnet ein Plus von +1,47 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.406,50USD
|-0,71 %
|Platin
|1.975,50USD
|-0,70 %
|Kupfer London Rolling
|13.571,64USD
|+0,36 %
|Aluminium
|3.594,54PKT
|-0,41 %
|Erdgas
|3,018USD
|+1,70 %
Rohstoff des Tages: Erdgas
Mit einem Tages-Plus von +1,70 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 18.05.26, 17:29 Uhr.