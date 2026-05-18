US-Fahrdienstleister Uber stockt bei Delivery Hero kräftig auf
- Uber hält 19,5% des Kapitals plus 5,6% Optionen
- Delivery Hero begrüßt Investition prüft Optionen
- Aktienkurs stieg am Nachmittag um rund fünf Prozent
AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der US-Fahrdienstleister Uber stockt seine Beteiligung an dem Essenlieferdienst Delivery Hero kräftig auf. Uber halte nun 19,5 Prozent des ausgegebenen Kapitals von Delivery Hero, sowie weitere 5,6 Prozent in Form von Optionen, teilte der MDax-Konzern am Montag mit. Zuletzt hatte Uber seine Beteiligung schon von gut 7 Prozent auf fast 18 Prozent aufgestockt. Der Kurs der Aktie zog am Nachmittag um rund fünf Prozent an.
Delivery Hero begrüße die zusätzliche Investition von Uber als eine weitere Bestätigung der Plattform und seiner Strategie, hieß es weiter. Delivery Hero konzentriere sich weiter auf sein operatives Geschäft sowie auf die Prüfung strategischer Optionen, um langfristigen Wert zu schaffen.
Die niederländische Beteiligungsgesellschaft Prosus hatte sich im Zuge der Übernahme von Just East Takeaway dazu bereit erklärt, seine Beteiligung an Delivery Hero zu reduzieren./jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Uber Technologies Aktie
Die Uber Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 31.488 auf Ariva Indikation (18. Mai 2026, 17:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Uber Technologies Aktie um +0,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,80 %.
Die Marktkapitalisierung von Uber Technologies bezifferte sich zuletzt auf 130,95 Mrd..
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 503,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 810,00USD was eine Bandbreite von +367,07 %/+1.161,09 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Delivery Hero - A2E4K4 - DE000A2E4K43
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Unglaublich detailliert und knallhart recherchiert! Bitte weiter so. :)