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    China empfängt Putin - wenige Tage nach Trump

    Für Sie zusammengefasst
    • Putin beginnt zweitägigen Staatsbesuch in China
    • Begleitet von Ministern und Managern aus Wirtschaft
    • Gespräche mit Xi über strategische Partnerschaft
    China empfängt Putin - wenige Tage nach Trump
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    MOSKAU/PEKING (dpa-AFX) - Kremlchef Wladimir Putin stattet wenige Tage nach US-Präsident Donald Trump nun ebenfalls China von diesem Dienstag an einen zweitägigen Besuch ab. Putin werde von einer Delegation aus Ministern und Managern von staatlichen und privaten Konzernen begleitet, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Russland habe hohe Erwartungen an den Besuch. Bei den Gesprächen auf Einladung von Chinas Staatschef Xi Jinping gehe es um einen Ausbau der privilegierten strategischen Partnerschaft beider Länder.

    An diesem Mittwoch dann wollen Putin und Xi nach Kremlangaben über die Beziehungen ihrer Länder sprechen und sich über internationale wie regionale Probleme austauschen. Im Anschluss sei die Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung und einer Reihe bilateraler Dokumente geplant. Auch ein Treffen Putins mit Ministerpräsident Li Qiang steht demnach auf dem Programm.

    Putins Besuch sei verbunden damit, dass sich die Unterzeichnung des Vertrags über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern zum 25. Mal jährt. Putin war zuletzt im vergangenen Jahr in Peking gewesen, als mit einer Militärparade der 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs gefeiert wurde.

    Erst am Freitag war US-Präsident Donald Trump nach einem mehrtägigen Staatsbesuch in China zurück in die USA geflogen. Laut Kreml will sich Putin nun auch aus erster Hand von Xi über die Gespräche informieren lassen. Sein China-Besuch gilt aber nicht als direkte Reaktion auf Trumps Visite, sondern ist schon seit längerer Zeit geplant./mau/DP/jha





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