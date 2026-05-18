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    ROUNDUP/Aktien New York

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    Hoffnung auf Iran-Entspannung hilft nicht lange

    Für Sie zusammengefasst
    • Dow leicht im Minus und weit vom Rekord entfernt
    • S&P 500 und Nasdaq gaben nach von Bestmarken
    • SpaceX plant riesigen Börsengang mit hoher Bewertung
    ROUNDUP/Aktien New York - Hoffnung auf Iran-Entspannung hilft nicht lange
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf eine mögliche Entspannung im Iran-Krieg hat den US-Börsen am Montag nicht lange geholfen. Der Leitindex Dow Jones Industrial hielt sich zuletzt mit einem Minus von 0,14 Prozent auf 49.458 Punkte noch am besten. Das Rekordhoch von 50.512 Punkten aus dem Februar bleibt damit ein gutes Stück weit entfernt. Am Freitag hatte der Dow der vorangegangenen Erholung deutlich Tribut gezollt.

    Der marktbreite S&P 500 sank zuletzt um 0,37 Prozent auf 7.381 Punkte. Noch am Donnerstag hatte er eine Bestmarke aufgestellt - ebenso wie der Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 , der nun um 0,77 Prozent auf 28.900 Punkte nachgab.

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    Vorbörslich hatten zunächst schärfere Töne zwischen dem Iran und den USA belastet. Doch dann stützten zeitweise Meldungen, wonach wohl weitere Lösungsideen ausgetauscht werden. Unter anderem soll die US-Seite iranischen Medien zufolge dazu bereit sein, Ölsanktionen gegen den Iran vorübergehend zu lockern.

    Unitedhealth fielen um 1,9 Prozent, nachdem die bekannte Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway bei dem Krankenversicherer ausgestiegen ist. Derweil hat Berkshire bei der Fluggesellschaft Delta Air Lines eine Beteiligung von 2,6 Milliarden US-Dollar aufgebaut. Die Delta-Aktien legten um 1 Prozent zu.

    Die Aktien von Echostar und Rocket Lab bekamen mit Gewinnen von 3 beziehungsweise 2,2 Prozent etwas Rückenwind von SpaceX. Tesla-Chef Elon Musk will den Rekord-Börsengang seines Raumfahrt- und Technologie-Unternehmens am 12. Juni über die Bühne bringen. Dabei wolle SpaceX bis zu 80 Milliarden US-Dollar (rund 69 Mrd Euro) bei Investoren einsammeln, schrieb das "Wall Street Journal" unter Berufung auf informierte Personen. Damit wäre es der mit Abstand größte Börsengang. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg strebt SpaceX bei der Aktienplatzierung eine Bewertung von mehr als zwei Billionen Dollar an.

    Die Papiere von Regeneron Pharmaceuticals knickten um 10,4 Prozent ein, nachdem eine Melanom-Studie für das Mittel Fianlimab die Erwartungen verfehlt hatte.

    Dominion Energy machten einen Sprung um 9,6 Prozent nach oben. Der US-Energiekonzern Nextera will das Unternehmen übernehmen. Die Nextera-Aktien büßten 5,3 Prozent ein./gl/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unitedhealth Group Aktie

    Die Unitedhealth Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,27 % und einem Kurs von 58,60 auf Tradegate (18. Mai 2026, 17:11 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unitedhealth Group Aktie um -2,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von Unitedhealth Group bezifferte sich zuletzt auf 303,14 Mrd..

    Unitedhealth Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,8400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0800 %.




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