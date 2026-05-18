ROUNDUP/Aktien New York
Hoffnung auf Iran-Entspannung hilft nicht lange
- Dow leicht im Minus und weit vom Rekord entfernt
- S&P 500 und Nasdaq gaben nach von Bestmarken
- SpaceX plant riesigen Börsengang mit hoher Bewertung
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf eine mögliche Entspannung im Iran-Krieg hat den US-Börsen am Montag nicht lange geholfen. Der Leitindex Dow Jones Industrial hielt sich zuletzt mit einem Minus von 0,14 Prozent auf 49.458 Punkte noch am besten. Das Rekordhoch von 50.512 Punkten aus dem Februar bleibt damit ein gutes Stück weit entfernt. Am Freitag hatte der Dow der vorangegangenen Erholung deutlich Tribut gezollt.
Der marktbreite S&P 500 sank zuletzt um 0,37 Prozent auf 7.381 Punkte. Noch am Donnerstag hatte er eine Bestmarke aufgestellt - ebenso wie der Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 , der nun um 0,77 Prozent auf 28.900 Punkte nachgab.
Vorbörslich hatten zunächst schärfere Töne zwischen dem Iran und den USA belastet. Doch dann stützten zeitweise Meldungen, wonach wohl weitere Lösungsideen ausgetauscht werden. Unter anderem soll die US-Seite iranischen Medien zufolge dazu bereit sein, Ölsanktionen gegen den Iran vorübergehend zu lockern.
Unitedhealth fielen um 1,9 Prozent, nachdem die bekannte Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway bei dem Krankenversicherer ausgestiegen ist. Derweil hat Berkshire bei der Fluggesellschaft Delta Air Lines eine Beteiligung von 2,6 Milliarden US-Dollar aufgebaut. Die Delta-Aktien legten um 1 Prozent zu.
Die Aktien von Echostar und Rocket Lab bekamen mit Gewinnen von 3 beziehungsweise 2,2 Prozent etwas Rückenwind von SpaceX. Tesla-Chef Elon Musk will den Rekord-Börsengang seines Raumfahrt- und Technologie-Unternehmens am 12. Juni über die Bühne bringen. Dabei wolle SpaceX bis zu 80 Milliarden US-Dollar (rund 69 Mrd Euro) bei Investoren einsammeln, schrieb das "Wall Street Journal" unter Berufung auf informierte Personen. Damit wäre es der mit Abstand größte Börsengang. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg strebt SpaceX bei der Aktienplatzierung eine Bewertung von mehr als zwei Billionen Dollar an.
Die Papiere von Regeneron Pharmaceuticals knickten um 10,4 Prozent ein, nachdem eine Melanom-Studie für das Mittel Fianlimab die Erwartungen verfehlt hatte.
Dominion Energy machten einen Sprung um 9,6 Prozent nach oben. Der US-Energiekonzern Nextera will das Unternehmen übernehmen. Die Nextera-Aktien büßten 5,3 Prozent ein./gl/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unitedhealth Group Aktie
Die Unitedhealth Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,27 % und einem Kurs von 58,60 auf Tradegate (18. Mai 2026, 17:11 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unitedhealth Group Aktie um -2,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,83 %.
Die Marktkapitalisierung von Unitedhealth Group bezifferte sich zuletzt auf 303,14 Mrd..
Unitedhealth Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,8400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0800 %.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Hallo
Dividenden-Depot vonHS im April 2026
- Organon & Co. Inc.: die starke Tagesentwicklung einmal mit über +15% und später nochmal mit über +30% standen im direkten Zusammenhang mit der geplanten Übernahme durch einen indischen Pharmakonzern.
- Intel Corp.: ein massives Übertreffen des erwarteten Umsatzes und des Gewinns bei den Quartalszahlen führte zu deutlich über +20% Tagesplus und später entdeckte ich zwei Mal weitere +10% Tageszwachs, weil Apple eine TSMC‑Alternative suchte und nochmals weil Intel neue AI‑Chips ankündigte.
- Dow Inc.: Der Tagesrückgang von -10% schien mit der angekündigten Öffnung der Straße von Hormus im Iran-Krieg und sinkenden Preisen zusammen zu hängen.
- LyondellBasell Industries N.V.: die -10% Verlust resultierenden aus schwächeren Quartalszahlen.
- IBM Corp.: für die fast -10% Rückgang waren ebenfalls die Quartalszahlen mit schwächeren Umsätzen verantwortlich.
- Alexandria Real Estate Equities Inc.: Die über -10% weniger waren auch hier die Quartalszahlen, verbunden mit schächeren Analystenbewertungen.
Vielleicht gab es noch mehr solche extreme Tagesschwankungen, die mir aber vielleicht entgangen waren...?
Bei den TOP-5-Aktien[/green] kam es im Vergleich zum Vormonat im ersten Monat des zweiten Quartals 2026 zu folgenden Veränderungen bei der Jahresperformance:
Leider befinden sich noch nicht so viele Aktien der Top-Monats-Performer in meinem Depot. Bei denen hatte sich Organon & Co. Inc. im April 2026 sogar von -13,63% Jahresverlust ins Plus hoch katapultiert. Dow Inc. und Equinor ASA gaben ab, hielten sich aber dennoch in den TOP 5, während LyondellBasell Industries N.V. mit +71,78% auf Platz 6 (2.) zurückfiel. Für Petroleo Brasileiro SA reichte selbst eine Verbesserung auf +63,36% Jahresplus nur noch für Platz 8 (5.).
Hinweis: Bei meinen Sparplan-Investitionen weise ich transparenterweise darauf hin, dass diese Performance nicht alle Anteilsscheine und Bruchstücke dieser Wertpapiere voll mitmachen und ohne Dividenden/Ausschüttungen angegeben sind. Das genaue Ausrechnen kann ich leider nicht. Deshalb sind hier einfach die prozentualen Veränderungen seit 01.01.2026 unabhängig vom Zugang des Wertpapiers zum Depot gemäß comdirect angegeben.
Shelly Group Aktie……WKN: A2DGX9 ISIN: BG1100003166
https://www.onvista.de/news/2026/05-12-roundup-shelly-steigert-gewinn-deutlich-aktienkurs-steigt-deutlich-0-10-26510950?utm_source=ov&utm_medium=android%20app&utm_campaign=share
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/12774/board/20260513135352-shelly-26-02.png
2026-05-13 SOFIA (dpa-AFX) - Shelly hat zum Jahresstart dank eines verbesserten Produktmix und bilanzieller Änderungen deutlich mehr verdient als im Vorjahr. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte im ersten Quartal im Jahresvergleich um 30,4 Prozent auf 8,6 Millionen Euro, wie das seit April im SDax notierte Unternehmen am Montagabend mitteilte. Die Aktie legte am Dienstag kräftig zu.
Am Vormittag kletterte der Kurs viereinhalb Prozent auf 62,70 Euro nach oben. Mit dem Anstieg baute das Papier die Gewinne seit dem Zwischentief im März auf fast 40 Prozent aus. Seit April 2025 hat sich der Kurs mehr als verdoppelt. Das Unternehmen kommt auf einen Börsenwert von etwas mehr als 1,1 Milliarden Euro.
Unter dem Strich sprang der Gewinn um ein Drittel auf 7,5 Millionen Euro hoch. Mitte April hatte der bulgarische Anbieter von Lösungen im Bereich Internet der Dinge und Smart Home bereits ein Umsatzplus von 26 Prozent auf 33,3 Millionen Euro bekanntgegeben.
Das erwartete Wachstum im Geschäftsjahr 2026 werde sich weiterhin stärker auf die zweite Jahreshälfte konzentrieren, hieß es in der Mitteilung weiter. Shelly verwies auf geplante Produkteinführungen im zweiten Quartal und in der zweiten Jahreshälfte.
Außerdem sei die internationale Vertriebsstruktur gestärkt worden, so habe das Installateur-Netzwerk im ersten Quartal um 1.400 auf 6.700 Mitglieder zugelegt. Shelly rechnet für 2026 weiter mit einem Umsatz von 195 bis 205 Millionen Euro und einem operativen Gewinn von 47 bis 52 Millionen Euro.
Weiterhin gutes Gelingen, Gruss RS