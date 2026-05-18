Der Börsen-Tag
DAX & TecDAX ziehen davon: Deutsche Börse, Solarwerte glänzen – USA schwächeln
Deutsche Indizes im Aufwind, US-Börsen unter Druck: Während DAX, MDAX, SDAX und TecDAX kräftig zulegen, zeigen Dow Jones und S&P 500 ein gemischtes Bild.
Foto: Frank Rumpenhorst - dpa
Entwicklung der IndizesDie deutschen Aktienindizes präsentieren sich heute deutlich fester, während die großen US-Leitindizes schwächer tendieren. Der DAX legt aktuell um 1,75 Prozent auf 24.325,21 Punkte zu und führt damit das heimische Börsensegment an. Ebenfalls im Plus notiert der MDAX, der Index der mittelgroßen Werte, mit einem Anstieg von 0,76 Prozent auf 31.526,62 Punkte. Der SDAX, in dem kleinere Unternehmen gelistet sind, gewinnt 0,61 Prozent auf 18.466,03 Punkte. Besonders stark zeigt sich der TecDAX: Der Technologieindex steigt um 2,21 Prozent auf 3.871,17 Punkte und ist damit der Tagesgewinner unter den betrachteten Indizes. Die Technologiewerte in Deutschland entwickeln sich damit deutlich besser als der Gesamtmarkt. Im Gegensatz dazu stehen die US-Börsen unter leichtem Druck. Der Dow Jones Industrial Average bewegt sich mit einem Minus von 0,01 Prozent auf 49.528,22 Punkte nahezu unverändert. Der breiter gefasste S&P 500 gibt deutlicher nach und verliert 0,32 Prozent auf 7.388,53 Punkte. Insgesamt zeigt sich damit ein gemischtes Bild: Während die deutschen Leitindizes – angeführt von Technologie- und Standardwerten – klar im Plus liegen, verzeichnen die US-Märkte leichte Abgaben.
DAX: Spitzen- vs. SchlusslichterDie DAX-Topwerte lagen mit Deutsche Boerse (+5.00%), Rheinmetall (+4.19%) und Deutsche Telekom (+3.80%) deutlich im Plus. Die Schwächsten waren BMW (-0.83%), Porsche Holding SE (-0.91%) und Commerzbank (-1.10%). Die Spannweite zwischen Top und Flop beträgt 6.10 Prozentpunkte (5.00% bis -1.10%).
MDAX: Positive Führung, deutliche Verluste ganz untenIm MDAX führten Delivery Hero (+5.31%), Sartorius Vz. (+4.91%) und Nordex (+4.76%) das Feld an. Dem gegenüber standen Aurubis (-3.22%), AIXTRON (-3.75%) und Hochtief (-5.22%). Die Bandbreite hier beträgt 10.53 Prozentpunkte.
SDAX: Starke Solarwerte versus deutliche TechnologieverlusteIm SDAX stachen SMA Solar Technology (+7.70%), Draegerwerk (+6.20%) und Grand City Properties (+4.20%) hervor. Auf der Verliererseite standen Verbio (-3.82%), Friedrich Vorwerk Group (-3.96%) und Nagarro (-6.72%). Die Differenz zwischen Spitzen- und Schlusslicht liegt bei 14.42 Prozentpunkten.
TecDAX: Erneut Solar und Medizintechnik vorn, IT-Titel hintenIm TecDAX finden sich SMA Solar Technology (+7.70%), Draegerwerk (+6.20%) und Sartorius Vz. (+4.91%) als Topwerte. Ottobock (-2.58%), AIXTRON (-3.75%) und Nagarro (-6.72%) bilden die Flopliste. Die Spannweite entspricht ebenfalls 14.42 Prozentpunkten.
Dow Jones: Moderate Gewinne, moderate VerlusteIm Dow Jones lagen Salesforce (+3.13%), 3M (+3.10%) und Honeywell International (+1.59%) vorn. Apple (-1.55%), Unitedhealth Group (-1.66%) und Caterpillar (-3.09%) waren die Schlusslichter. Die Differenz zwischen Spitze und Tal beträgt 6.22 Prozentpunkte.
S&P 500: Höchste Volatilität mit klaren ExtremenDie stärksten Tagesgewinner im S&P 500 waren Dominion Energy (+9.57%), FactSet Research Systems (+6.67%) und ServiceNow (+6.48%). Deutliche Verluste zeigten SanDisk Corporation (-6.62%), Comfort Systems USA (-6.78%) und Seagate Technology Holdings (-7.58%). Die Reichweite von Top zu Flop ist mit 17.15 Prozentpunkten am größten.
Marktübergreifende BeobachtungenDas deutlichste Plus erzielte Dominion Energy (+9.57%), das kräftigste Minus Seagate Technology (-7.58%). Auffällig sind mehrfache Nennungen: SMA Solar Technology und Draegerwerk erscheinen als Topwerte sowohl im SDAX als auch im TecDAX, Sartorius Vz. taucht in MDAX und TecDAX auf. AIXTRON und Nagarro erscheinen mehrfach auf den Flop-Listen. Insgesamt sind die US-Indizes (insbesondere S&P 500) durch größere Einzeltagsbewegungen gekennzeichnet, während DAX und Dow Jones moderatere Spannen zeigen.
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