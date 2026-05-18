Delivery Hero - Aktie schießt in die Höhe +7,67 % - 18.05.2026

Die Delivery Hero Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +7,67 % auf 31,25€ zulegen. Das sind +2,23 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Delivery Hero ist ein führender globaler Online-Lieferdienst, der Essensbestellungen von Restaurants vermittelt. Aktiv in über 50 Ländern, konkurriert es mit Uber Eats, DoorDash und Just Eat Takeaway. Seine Alleinstellungsmerkmale sind die starke globale Präsenz und die Vielfalt an Partnerrestaurants.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Delivery Hero investiert war, konnte einen Gewinn von +53,51 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Delivery Hero Aktie damit um +59,51 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +50,37 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Delivery Hero +39,06 % gewonnen.

Während Delivery Hero heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,69 %.

Delivery Hero Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +59,51 % 1 Monat +50,37 % 3 Monate +53,51 % 1 Jahr +21,86 %

Informationen zur Delivery Hero Aktie

Stand: 18.05.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 300 Mio. Delivery Hero Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,31 Mrd.EUR € wert.

Deutsche Indizes im Aufwind, US-Börsen unter Druck: Während DAX, MDAX, SDAX und TecDAX kräftig zulegen, zeigen Dow Jones und S&P 500 ein gemischtes Bild.

Der US-Fahrdienstleister Uber stockt seine Beteiligung an dem Essenlieferdienst Delivery Hero kräftig auf. Uber halte nun 19,5 Prozent des ausgegebenen Kapitals von Delivery Hero, sowie weitere 5,6 Prozent in Form von Optionen, teilte der …

EQS Stimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 18.05.2026 / 17:07 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - …

Delivery Hero Aktie jetzt kaufen?

Ob die Delivery Hero Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delivery Hero Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.