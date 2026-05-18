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    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss

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    Moderate Gewinne dank Iran-Hoffnung

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Aktienmärkte schlossen schwankend im Plus
    • USA und Iran tauschten Ideen zur Öllockerung
    • EuroStoxx 50, SMI und FTSE 100 schlossen im Plus
    ROUNDUP/Aktien Europa Schluss - Moderate Gewinne dank Iran-Hoffnung
    Foto: Arne Dedert - dpa

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Montag einen wechselhaften Handelsverlauf mit Gewinnen beendet. Nach einem schwachen Start arbeiteten sich die Indizes ins Plus vor - auch begünstigt durch Meldungen, wonach zwischen den USA und dem Iran weitere Lösungsideen ausgetauscht werden. Unter anderem soll die US-Seite iranischen Medien zufolge dazu bereit sein, Ölsanktionen gegen das Land vorübergehend zu lockern.

    Die davon getriebenen Hoffnungen auf eine mögliche Entspannung im Iran-Krieg kühlten aber schon bald wieder etwas ab. Zum Börsenschluss behauptete der EuroStoxx 50 ein Plus von 0,36 Prozent auf 5.849,00 Punkte. Außerhalb der Eurozone rettete der schweizerische SMI einen Gewinn von 0,16 Prozent auf 13.240,70 Punkte ins Ziel. Der britische FTSE 100 schnitt mit einem Kursanstieg von 1,26 Prozent auf 10.323,75 Punkte klar besser ab.

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    Unter Abgabedruck standen vor allen die von der Konjunktur und den Energiepreisen abhängigen Sektoren. So gaben Automobil- und Bauwerte deutlich nach.

    Dagegen zählten die Aktien von Öl- und Gaskonzernen sowie Versorgern zu den größten Gewinnern. Sie profitierten von den immer noch hohen Ölpreisen.

    Im ebenfalls starken Reise- und Freizeitsektor legten Ryanair um 4,9 Prozent zu, obwohl die irische Billigfluggesellschaft wegen des Iran-Kriegs mit deutlich steigenden Kosten rechnet. An der Londoner Börse ging es für die Konkurrenten Easyjet und Wizz Air hingegen um 1,3 beziehungsweise 3,3 Prozent bergab./gl/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur easyJet Aktie

    Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,84 % und einem Kurs von 256,3 auf TTMzero (18. Mai 2026, 18:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der easyJet Aktie um -12,43 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,45 %.

    Die Marktkapitalisierung von easyJet bezifferte sich zuletzt auf 3,02 Mrd..

    easyJet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,1429GBP. Von den letzten 7 Analysten der easyJet Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000GBP was eine Bandbreite von -25,74 %/+48,51 % bedeutet.




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