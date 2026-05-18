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    Libanon

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    Bisher mehr als 3.000 Tote und knapp 10.000 Verletzte

    Für Sie zusammengefasst
    • Mehr als 3.000 Tote und 9.273 Verletzte im Libanon
    • Ministerium zählt ohne Unterscheidung ziviler Personen
    • Waffenruhe hielt nicht Angriffe dauerten beidseitig an
    Libanon - Bisher mehr als 3.000 Tote und knapp 10.000 Verletzte
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BEIRUT (dpa-AFX) - Im Krieg zwischen Israel und der Hisbollah sind im Libanon nach Behördenangaben bisher mehr als 3.000 Menschen getötet worden. Das Gesundheitsministerium in Beirut meldete, dass seit Ausbruch der jüngsten Eskalation Anfang März 3.020 Menschen getötet und 9.273 weitere Personen verletzt wurden. Das Ministerium unterscheidet bei seiner Zählung nicht zwischen Zivilisten und Mitgliedern der proiranischen Hisbollah-Miliz.

    Im Zuge des Iran-Kriegs kam es auch zwischen Israel und Hisbollah im Libanon erneut zum offenen Krieg. Mitte April wurde erstmals eine Waffenruhe geschlossen. Die gegenseitigen Angriffe wurden jedoch von beiden Seiten fortgesetzt. Auch eine am Freitag verkündete Verlängerung der Waffenruhe konnte die Angriffe bisher nicht einstellen.

    Auch heute kam es erneut zu gegenseitigen Angriffen. Das israelische Militär tötete dabei nach eigenen Angaben einen Kommandeur der militanten palästinensischen Organisation Islamischer Dschihad in der Bekaa-Eben im Osten des Libanons. Die libanesische Nachrichtenagentur NNA meldete darüber hinaus, mehrere israelische Angriffe auch im Südlibanon. Dort sind auch weiterhin israelische Truppen stationiert. Die Hisbollah reklamierte mehrere Angriffe auf israelische Stellungen im Südlibanon für sich.

    Libanons Präsident Joseph Aoun bekräftige NNA zufolge unterdessen, sich weiterhin für ein Ende des Krieges einzusetzen. Die libanesische Regierung ist keine Konfliktpartei. Es sei seine Pflicht, "das Unmögliche" zu tun, um den Krieg zu beenden, erklärte Aoun./arj/DP/jha






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