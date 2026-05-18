Hochtief Aktie weiter abwärts - -6,76 % - 18.05.2026

Die Hochtief Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -6,76 % auf 482,30€. Damit verliert die Aktie -34,95 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Hochtief ist ein internationaler Bau- und Infrastrukturdienstleister mit Fokus auf Verkehrs-, Energie- und Sozialinfrastruktur sowie PPP-/Konzessionsprojekte. Kernleistungen: Planung, Bau, Betrieb großer Infrastruktur, v.a. über Turner (USA) und CIMIC (Australien). Starke Marktstellung in USA/Australien. Wichtige Wettbewerber: Vinci, ACS, Strabag, Skanska. USP: hohe Großprojekt- und PPP-Expertise, globale Präsenz, starke US-Position.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Hochtief-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +32,14 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die Hochtief Aktie damit um -11,71 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,22 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +52,21 % gewonnen.

Während Hochtief deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,49 %. Damit gehört Hochtief heute zu den auffälligeren Werten.

Hochtief Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,71 % 1 Monat +10,22 % 3 Monate +32,14 % 1 Jahr +213,81 %

Informationen zur Hochtief Aktie

Stand: 18.05.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,50 Mrd.EUR € wert.

Deutsche Indizes im Aufwind, US-Börsen unter Druck: Während DAX, MDAX, SDAX und TecDAX kräftig zulegen, zeigen Dow Jones und S&P 500 ein gemischtes Bild.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Hochtief

Bouygues, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,16 %. Skanska (B) notiert im Plus, mit +0,95 %. Vinci notiert im Plus, mit +0,69 %.

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Ob die Hochtief Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hochtief Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.