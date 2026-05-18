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    Marktgeflüster

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    Ölpreis, Zinsen, Trump: Iran macht Wall Street nervös!

    Der Iran hat heute das getan, was bisher "der Job" des US-Mediums Axios war: nämlich Hoffnung auf einen Deal zu verbreiten. Aber die Hoffnung währte nicht lange

    Starke Schwankungen und Nervosität an der Wall Street: man pendelt zwischen Hoffnungen auf einen Deal Trump-Iran und einer weiteren Kriegs-Eskalation! Der Iran hat heute das getan, was bisher "der Job" des US-Mediums Axios war: nämlich Hoffnung auf einen Deal zu verbreiten. Aber die Hoffnung währte nicht lange - beide Seiten sind nach wie vor extrem weit auseinander. Und so werden erneute  Militärschläge wieder wahrscheinlich, wie vor allem israelische Medien berichten. Aber das würde den Ölpreis wohl noch weiter steigen lassen, damit auch die Inflation und die Kapitalmarkt-Zinsen. Aber nichts tun ist für Trump auch keine Option, solange die Straße von Hormus durch den Iran blockiert bleibt..

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    Das Video "Ölpreis, Zinsen, Trump: Iran macht Wall Street nervös!" sehen Sie hier..




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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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