Starke Schwankungen und Nervosität an der Wall Street: man pendelt zwischen Hoffnungen auf einen Deal Trump-Iran und einer weiteren Kriegs-Eskalation! Der Iran hat heute das getan, was bisher "der Job" des US-Mediums Axios war: nämlich Hoffnung auf einen Deal zu verbreiten. Aber die Hoffnung währte nicht lange - beide Seiten sind nach wie vor extrem weit auseinander. Und so werden erneute Militärschläge wieder wahrscheinlich, wie vor allem israelische Medien berichten. Aber das würde den Ölpreis wohl noch weiter steigen lassen, damit auch die Inflation und die Kapitalmarkt-Zinsen. Aber nichts tun ist für Trump auch keine Option, solange die Straße von Hormus durch den Iran blockiert bleibt..

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Das Video "Ölpreis, Zinsen, Trump: Iran macht Wall Street nervös!" sehen Sie hier..