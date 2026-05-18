Dreifache Markteinführung – SE, Pro und Maxis bringen dynamische Ergonomie für jeden Körpertyp in ganz Europa

LONDON, GB / ACCESS Newswire / 18. Mai 2026 / LiberNovo, die Premium-Marke für ergonomische Stühle und Pionier im Bereich bewegungsorientierter Stühle, hat heute alle Details zu ihrer Produkterweiterung für den europäischen Markt im Jahr 2026 bekannt gegeben. Drei neue Produktlinien – die Omni SE, Omni Pro und die brandneue Maxis-Serie – werden ab dem 16. Juni für Kunden im Vereinigten Königreich und der EU erhältlich sein; Vorbestellungen sind ab sofort möglich.

In ganz Europa hat der Wandel hin zu Hybrid- und Remote-Arbeit das Homeoffice zu einer festen Einrichtung gemacht. Doch der Stuhl, der im Mittelpunkt dieser Einrichtung steht, ist oft das Letzte, was auf den neuesten Stand gebracht wird. Die meisten ergonomischen Stühle basieren nach wie vor auf einer jahrzehntealten Prämisse: die richtige Haltung finden, diese fixieren, still sitzen bleiben. LiberNovo lehnt dieses Modell vollständig ab. Seine Dynamic Ergonomics-Plattform basiert auf kontinuierlicher Anpassung – Stühle, die darauf reagieren, wie sich Nutzer im Laufe ihres Tages tatsächlich bewegen, anstatt sie in eine feste Position zu zwingen. Mit drei unterschiedlichen Produktlinien erreicht dieser Ansatz nun Nutzer jeder Statur und jedes Budgets.

Omni SE: Kern-Ergonomie, keine Komplexität

Der Omni SE macht die charakteristische Technologie von LiberNovo zu einem erschwinglicheren Preis verfügbar. Sein Herzstück ist die Bionic FlexFit-Rückenlehne – acht unabhängig voneinander bewegliche Paneele, die die Wirbelsäule bei jeder Bewegung und Neigung mitverfolgen. Der SE kombiniert dies mit einer fünfstufigen Neigungsverstellung von 105° bis 160° und einer atmungsaktiven Sitzfläche aus Mesh. Alle Einstellungen erfolgen manuell, das heißt ohne Motoren, ohne Verkabelung und ohne Akku. Für Berufstätige in ganz Europa, die sich zuverlässige, dynamische Unterstützung in einer klaren, unkomplizierten Form wünschen, bietet der SE genau das. Erhältlich in der Farbe Obsidian.

Omni Pro: Entwickelt für diejenigen, die nie abschalten

Der Omni Pro baut auf der Flaggschiff-Plattform Omni auf und optimiert sie für die anspruchsvollsten Nutzer. Die motorisierte Lendenwirbelstütze lässt sich per Knopfdruck einstellen. Die integrierte OmniStretch-Funktion bietet einen fünfminütigen Wirbelsäulen-Dekompressionszyklus. Und ein brandneues aktives Sitzbelüftungssystem wirkt der Wärmeentwicklung entgegen – ein besonderes Problem bei langen Sitzungen und in den wärmeren Monaten. Das Ergebnis ist ein Stuhl, der in jeder Phase des Arbeitstages überzeugt, vom konzentrierten Arbeiten am Morgen bis hin zu Deadlines am späten Abend. Der Omni Pro ist mit hochwertigem Gaborial-Bezug und einem fünfarmigen Fußkreuz aus Aluminiumlegierung gefertigt und in den Farben Graphit und Glacier erhältlich.