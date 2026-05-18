Musk scheitert in Prozess gegen OpenAI-Chef
Für Sie zusammengefasst
- Elon Musk verliert Klage gegen OpenAI-Führung
- Geschworene: Klage nach Verjährungsfrist eingereicht
- Richterin Yvonne Gonzalez Rogers bestätigt Urteil
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
OAKLAND (dpa-AFX) - Der US-Tech-Milliardär Elon Musk ist mit seiner Klage gegen die Führung des KI-Vorreiters OpenAI gescheitert. Geschworene kamen zu dem Schluss, dass Musk erst nach Ablauf der Verjährungsfrist vor Gericht gezogen war. Richterin Yvonne Gonzalez Rogers urteilte entsprechend./so/DP/he
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