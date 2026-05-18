🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVertiv Holdings Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Vertiv Holdings Registered (A)

    Besonders beachtet!

    493 Aufrufe 493 0 Kommentare 0 Kommentare

    Vertiv Holdings Registered (A) Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 18.05.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Vertiv Holdings Registered (A) Aktie bisher Verluste von -9,85 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Vertiv Holdings Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Vertiv Holdings Registered (A) Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 18.05.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Vertiv Holdings ist ein führender Anbieter von kritischen digitalen Infrastrukturen, spezialisiert auf Stromversorgung, Kühlung und IT-Management. Mit einem starken globalen Netzwerk und innovativen Lösungen konkurriert es mit Unternehmen wie Schneider Electric und Eaton. Vertivs Alleinstellungsmerkmal ist die Anpassungsfähigkeit seiner Lösungen an spezifische Kundenbedürfnisse.

    Vertiv Holdings Registered (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 18.05.2026

    Die Vertiv Holdings Registered (A) Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -9,85 % auf 287,25. Damit verliert die Aktie -31,40  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    8.000,00€
    Basispreis
    4,31
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.940,00€
    Basispreis
    4,27
    Ask
    × 14,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Vertiv Holdings Registered (A) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +53,79 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche ist die Vertiv Holdings Registered (A) Aktie damit um -1,68 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,28 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +125,38 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,29 % geändert.

    Vertiv Holdings Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,68 %
    1 Monat +21,28 %
    3 Monate +53,79 %
    1 Jahr +245,98 %
    Stand: 18.05.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur Vertiv Holdings Registered (A) Aktie

    Es gibt 384 Mio. Vertiv Holdings Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 109,70 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 18.05. - Dow Jones stark +0,32 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Vertiv Holdings Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Vertiv Holdings Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vertiv Holdings Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Vertiv Holdings Registered (A)

    -10,25 %
    -3,07 %
    +22,48 %
    +53,55 %
    +245,61 %
    +2.084,93 %
    +1.561,46 %
    +2.369,40 %
    ISIN:US92537N1081WKN:A2PZ5A
    Vertiv Holdings Registered (A) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Vertiv Holdings Registered (A) Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 18.05.2026 Am heutigen Handelstag muss die Vertiv Holdings Registered (A) Aktie bisher Verluste von -9,85 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Vertiv Holdings Registered (A) Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     