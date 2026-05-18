Vertiv Holdings Registered (A) Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 18.05.2026

Die Vertiv Holdings Registered (A) Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -9,85 % auf 287,25€. Damit verliert die Aktie -31,40 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Vertiv Holdings ist ein führender Anbieter von kritischen digitalen Infrastrukturen, spezialisiert auf Stromversorgung, Kühlung und IT-Management. Mit einem starken globalen Netzwerk und innovativen Lösungen konkurriert es mit Unternehmen wie Schneider Electric und Eaton. Vertivs Alleinstellungsmerkmal ist die Anpassungsfähigkeit seiner Lösungen an spezifische Kundenbedürfnisse.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Vertiv Holdings Registered (A) in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +53,79 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Vertiv Holdings Registered (A) Aktie damit um -1,68 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +21,28 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +125,38 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,29 % geändert.

Vertiv Holdings Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,68 % 1 Monat +21,28 % 3 Monate +53,79 % 1 Jahr +245,98 %

Informationen zur Vertiv Holdings Registered (A) Aktie

Stand: 18.05.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 384 Mio. Vertiv Holdings Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 109,70 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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Ob die Vertiv Holdings Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vertiv Holdings Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.