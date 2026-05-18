Börsen Update USA - 18.05. - US Tech 100 schwach -0,72 %

Der Dow Jones steht bei 49.568,23 PKT und gewinnt bisher +0,07 %.

Top-Werte: 3M +4,64 %, Salesforce +3,35 %, Chevron Corporation +1,82 %, Nike (B) +1,76 %, Honeywell International +1,75 %

Flop-Werte: Caterpillar -3,19 %, NVIDIA -1,88 %, Apple -1,47 %, Unitedhealth Group -1,45 %, Boeing -1,13 %

Der US Tech 100 steht bei 28.924,74 PKT und verliert bisher -0,72 %.

Top-Werte: Zscaler +10,30 %, Cognizant Technology Solutions (A) +7,56 %, Thomson Reuters +6,55 %, Verisk Analytics +5,38 %, Dexcom +4,16 %

Flop-Werte: Regeneron Pharmaceuticals -9,80 %, Seagate Technology Holdings -9,52 %, SanDisk Corporation -7,67 %, Micron Technology -6,58 %, Western Digital -6,54 %

Der S&P 500 steht bei 7.390,92 PKT und verliert bisher -0,29 %.

Top-Werte: ServiceNow +9,88 %, Cognizant Technology Solutions (A) +7,56 %, Gartner +7,49 %, FICO (Fair Isaac Corporation) +6,40 %, FactSet Research Systems +6,18 %

Flop-Werte: Vertiv Holdings Registered (A) -9,85 %, Regeneron Pharmaceuticals -9,80 %, Seagate Technology Holdings -9,52 %, Lumentum Holdings -8,40 %, Corning -7,90 %