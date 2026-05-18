Verdi weitet Warnstreiks bei Deutscher Telekom aus - NRW betroffen
- NRW von bundesweiten Telekom Streiks betroffen
- Kundgebung in Köln mit rund 2000 Teilnehmern
- Verdi fordert 6,6 Prozent und 660 Euro Bonus
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Von der Ausweitung bundesweiter Streiks im Tarifkonflikt bei der Deutschen Telekom ist auch Nordrhein-Westfalen betroffen. Die Streikmaßnahmen würden bei der Telekom von Dienstag bis Donnerstag ganztägig ausgeweitet, teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Eine zentrale Kundgebung finde am Mittwoch (20. Mai) in Köln statt. Verdi rechnet mit mehr als 2.000 Teilnehmern aus ganz NRW.
Für Kunden der Telekom werde es erneut zu spürbaren Auswirkungen kommen. Verdi geht davon aus, dass Filialen der Telekom in NRW geschlossen bleiben. "Die Beschäftigten haben genug von vagen Angeboten und leeren Wertschätzungsfloskeln", so Verdi-Landesarbeitskampfleiter Martin Wolff.
Die vierte Verhandlungsrunde soll in der kommenden Woche (26./27. Mai 2026) stattfinden. In den vergangenen Wochen fanden bereits bundesweit Warnstreiks statt, an denen nach Gewerkschaftsangaben mehr als 32.000 Menschen teilnahmen.
Gewerkschaft fordert 6,6 Prozent
Verdi fordert für bundesweit rund 60.000 Tarifbeschäftigte unter anderem eine Entgelterhöhung von 6,6 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten sowie einen Verdi-Mitgliederbonus von 660 Euro jährlich.
Der Telekom-Konzern in Deutschland besteht den Gewerkschaftsangaben zufolge aus 20 tarifgebundenen Gesellschaften mit jeweils eigenen Tarifverträgen. Ein Großteil dieser Verträge lief bis Ende März 2026. Vor der Tarifrunde seien gemeinsame Verhandlungen für diese Gesellschaften vereinbart worden./fc/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,75 % und einem Kurs von 28,74 auf Tradegate (18. Mai 2026, 20:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +5,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,90 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 140,73 Mrd..
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +21,82 %/+46,19 % bedeutet.
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Vielleicht glaubst Du wirklich an das, was Du hier kund tust. Sollte es so sein, dann würde ich wenigstens konsequent danach handeln.
Sehr schöne Performance heute von der Telekom. Gute Zahlen, guter Anstieg. Somit dürften Kursziele auf der Oberseite nun tatsächlich wieder wahrscheinlicher geworden sein als jene auf der Unterseite.