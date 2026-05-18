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    Fall Mangione

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    Richter urteilt zur Genehmigung von Beweisen

    Für Sie zusammengefasst
    • Richter hält Waffen- und Notizbuchbeweis für zulässig
    • Handy, Pass und Geldbeutel als Beweis ausgeschlossen
    • Mangione beschuldigt, United Healthcare Chef erschossen
    Fall Mangione - Richter urteilt zur Genehmigung von Beweisen
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Mehr als ein Jahr nach der Tötung des Vorstandschefs eines Krankenversicherers in New York hat ein Richter einige Beweisstücke für das Verfahren ausgeschlossen - andere aber zugelassen. Eine Schusswaffe und ein Notizbuch, die im Rucksack des angeklagten Luigi Mangione gefunden wurden, seien als Beweismittel zulässig, urteilte Richter Gregory Carro in New York.

    Nicht zugelassen seien unter anderem ein Handy, ein Pass und ein Geldbeutel, urteilte der Richter. Zudem dürften nur einige der Aussagen, die der 28 Jahre alte Mangione am Tag seiner Festnahme im US-Bundesstaat Pennsylvania gemacht habe, im Prozess verwendet werden. Der Rucksack sei ohne Durchsuchungsbefehl durchforstet und Mangione nicht ausreichend über seine Rechte informiert worden, begründete der Richter seine Entscheidung.

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    Urteil ist Teilerfolg für beide Seiten

    Das Urteil ist ein Teilerfolg sowohl für die Verteidigung, die sich für den Ausschluss von Beweismitteln stark gemacht hatte, als auch für die Staatsanwaltschaft, die sich für eine Verwendung ausgesprochen hatte.

    Mangione wird beschuldigt, am 4. Dezember 2024 den Chef des milliardenschweren US-Krankenversicherers United Healthcare, Brian Thompson, gezielt auf einer Straße im New Yorker Stadtteil Manhattan erschossen zu haben. Der 50-Jährige war nahe dem Times Square aus nächster Nähe niedergeschossen worden und in einem Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben.

    Fall sorgte weltweit für Aufsehen

    Die von Überwachungskameras gefilmte Tat sowie die öffentliche Fahndung führten weltweit zu Schlagzeilen. Der Schütze floh zunächst auf einem Fahrrad und verschwand dann. Fünf Tage später wurde Mangione in einem Fast-Food-Lokal in der Stadt Altoona im US-Bundesstaat Pennsylvania als Tatverdächtiger verhaftet. Nach der Tat hatte es in den USA ungewöhnlich viele Sympathiebekundungen für den mutmaßlichen Schützen gegeben. Millionen US-Amerikaner verzweifeln an dem teuren Gesundheitssystem ihres Landes.

    Außer auf Bundesebene laufen noch jeweils separate Verfahren gegen Mangione in den Bundesstaaten New York und Pennsylvania. Die Möglichkeit der Todesstrafe, die die frühere US-Justizministerin Pam Bondi gefordert hatte, hat eine Richterin bereits ausgeschlossen./cah/DP/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unitedhealth Group Aktie

    Die Unitedhealth Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,07 % und einem Kurs von 331,8 auf Tradegate (18. Mai 2026, 20:12 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unitedhealth Group Aktie um -2,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von Unitedhealth Group bezifferte sich zuletzt auf 302,23 Mrd..

    Unitedhealth Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,8400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0800 %.




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