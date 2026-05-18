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    Deutschland kauft norwegische Raketen für F-35-Kampfjets

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutschland bestellt luftgestützte Marschflugkörper
    • Vertrag im Wert von 324 Millionen Euro staatlich
    • Raketen für F-35 zerstören Ziele auf große Distanz
    Deutschland kauft norwegische Raketen für F-35-Kampfjets
    Foto: epa HO - picture-alliance/ dpa

    OSLO (dpa-AFX) - Deutschland hat nach Angaben des Waffenherstellers Kongsberg einen Vertrag über die Lieferung von luftgestützten Marschflugkörpern aus Norwegen im Wert von umgerechnet rund 324 Millionen Euro unterschrieben. "Im Juni 2025 hat Deutschland als fünftes Land Joint Strike Missiles für seine F-35-Kampfflugzeuge ausgewählt", hieß es in einer Mitteilung des norwegischen Unternehmens. "Jetzt hat Deutschland einen Vertrag über weitere Lieferungen von Raketen unterschrieben." Dieser sei als staatlicher Handel zwischen Norwegen und Deutschland angelegt.

    Die Verträge über die Joint Strike Missiles stärkten sowohl die eigenen Streitkräfte als auch die Nato, zitierte Kongsberg den norwegischen Verteidigungsminister Tore O. Sandvik. Die Raketen wurden speziell für die F-35 entwickelt und können gut verteidigte Ziele auf See und an Land über große Distanzen hinweg mit hoher Präzision finden und zerstören./trs/DP/he

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    Die Kongsberg Gruppen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 294,2 auf Stockholm (15. Mai 2026, 18:00 Uhr) gehandelt.

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    Die Marktkapitalisierung von Kongsberg Gruppen bezifferte sich zuletzt auf 4,78 Mrd..

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