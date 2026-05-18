Roche und MPP unterzeichnen Lizenzvereinbarung für Grippemittel Xofluza

Ziel der Vereinbarung sei es, die Versorgung während saisonaler Ausbrüche und potenzieller Pandemien zu verbessern. Dazu könnten Generikahersteller das antivirale Medikament in 129 Ländern entwickeln, herstellen und vertreiben.

ZÜRICH (dpa-AFX) - Roche und die von der UN-unterstützte Gesundheitsorganisation Medicines Patent Pool (MPP) haben eine freiwillige Lizenzvereinbarung für das Grippemedikament Xofluza (Baloxavir Marboxil) unterzeichnet. Diese richtet sich an Länder mit niedrigen und mittleren Einkommen, wie MPP am Montagabend mitteilte.

Um die Entwicklung zu beschleunigen, werde Roche den Unterlizenznehmern Zugang zu einem grundlegenden Datenpaket, Referenzprodukten für Bioäquivalenzstudien sowie den erforderlichen behördlichen Genehmigungen gewähren. Die Generikahersteller müssten jedoch ihre Zulassungsverfahren eigenständig abwickeln.

Xofluza wird oral eingenommen und kann die Vermehrung von Influenzaviren bereits in einem frühen Stadium der Infektion stoppen und damit die Krankheitsdauer verkürzen, heißt es weiter. Es sei insbesondere gegen Grippestämme wirksam, die gegen andere Klassen von antiviralen Medikamenten resistent sind./cg/AWP/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Roche Holding Aktie Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 349,3 auf TTMzero (18. Mai 2026, 20:34 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Roche Holding Aktie um +2,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,72 %. Die Marktkapitalisierung von Roche Holding bezifferte sich zuletzt auf 251,41 Mrd.. Roche Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 9,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9700 %. Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 345,40CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 410,00CHF was eine Bandbreite von -34,33 %/+17,06 % bedeutet.



