JPMORGAN stuft Delivery Hero auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Absicht hinter der deutlichen Anteilsaufstockung des US-Fahrdienstvermittlers Uber an dem Essenlieferdienst bleibe unklar, schrieb Marcus Diebel am Montag. Der Schritt sei aber eine eindeutige Bestätigung der strategischen Attraktivität der Vermögenswerte von Delivery Hero für Uber. Der Beteiligungsausbau verbessere zudem die Möglichkeiten von Uber, Einfluss auf eine mögliche Aufspaltung von Delivery Hero zu nehmen./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 18:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 18:14 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 18:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 18:14 / BST
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Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,05 % und einem Kurs von 31,11EUR auf Tradegate (18. Mai 2026, 20:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 28
Kursziel alt: 28
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 28
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