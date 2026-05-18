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    Besonders beachtet!

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    Wolters Kluwer Aktie klettert deutlich - 18.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Wolters Kluwer Aktie bisher um +4,70 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Wolters Kluwer Aktie.

    Besonders beachtet! - Wolters Kluwer Aktie klettert deutlich - 18.05.2026
    Foto: Sven BÃhren - stock.adobe.com

    Wolters Kluwer ist ein globaler Informations- und Softwareanbieter für Recht, Steuern, Gesundheit und Finanzen. Kernprodukte sind Fachdatenbanken, Workflow-Software, Compliance- und Entscheidungsunterstützungslösungen. Starke Marktstellung in Nischen mit hoher Regulierung. Wichtige Konkurrenten: RELX (LexisNexis), Thomson Reuters, Bloomberg. USP: tiefe Fachinhalte kombiniert mit spezialisierter RegTech- und Workflow-Software.

    Wolters Kluwer aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 18.05.2026

    Die Wolters Kluwer Aktie kann am heutigen Handelstag um +4,70 % auf 63,99 zulegen. Das sind +2,87  mehr als am letzten Handelstag. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Wolters Kluwer Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -1,23 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Wolters Kluwer Aktie damit um +3,39 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,61 %. Im Jahr 2026 gab es für Wolters Kluwer bisher ein Minus von -30,61 %.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,09 % geändert.

    Wolters Kluwer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,39 %
    1 Monat -13,61 %
    3 Monate -1,23 %
    1 Jahr -61,37 %
    Stand: 18.05.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur Wolters Kluwer Aktie

    Es gibt 233 Mio. Wolters Kluwer Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,88 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 18.05.2026


    Top- und Flop-Aktien am 18.05.2026 im E-Stoxx 50.

    Börsen Update Europa - 18.05. - FTSE Athex 20 schwach -2,29 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Börsenstart Europa - 18.05. - FTSE Athex 20 schwach -1,23 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    S&P Global, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,66 %.

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    Ob die Wolters Kluwer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wolters Kluwer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Wolters Kluwer

    +5,01 %
    +2,68 %
    -12,74 %
    -1,47 %
    -61,55 %
    -43,33 %
    -21,19 %
    +81,01 %
    +149,06 %
    ISIN:NL0000395903WKN:A0J2R1
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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