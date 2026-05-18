Wolters Kluwer Aktie klettert deutlich - 18.05.2026

Die Wolters Kluwer Aktie kann am heutigen Handelstag um +4,70 % auf 63,99€ zulegen. Das sind +2,87 € mehr als am letzten Handelstag. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Wolters Kluwer ist ein globaler Informations- und Softwareanbieter für Recht, Steuern, Gesundheit und Finanzen. Kernprodukte sind Fachdatenbanken, Workflow-Software, Compliance- und Entscheidungsunterstützungslösungen. Starke Marktstellung in Nischen mit hoher Regulierung. Wichtige Konkurrenten: RELX (LexisNexis), Thomson Reuters, Bloomberg. USP: tiefe Fachinhalte kombiniert mit spezialisierter RegTech- und Workflow-Software.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Wolters Kluwer Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -1,23 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Wolters Kluwer Aktie damit um +3,39 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,61 %. Im Jahr 2026 gab es für Wolters Kluwer bisher ein Minus von -30,61 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,09 % geändert.

Wolters Kluwer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,39 % 1 Monat -13,61 % 3 Monate -1,23 % 1 Jahr -61,37 %

Informationen zur Wolters Kluwer Aktie

Stand: 18.05.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 233 Mio. Wolters Kluwer Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,88 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 18.05.2026 im E-Stoxx 50.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

S&P Global, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,66 %.

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Ob die Wolters Kluwer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wolters Kluwer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.