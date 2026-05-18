Devisen
Euro legt etwas zu - Hoffnung auf Annäherung zwischen Iran und USA
- Euro am Montag leicht gestiegen, Abwärtstrend gestoppt
- Euro bei 1,1638 US-Dollar, EZB Referenz 1,1648
- Ölpreise stützten Euro wegen Spekulationen über Iran
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag etwas zugelegt und damit den Abwärtstrend der vergangenen Tage gestoppt. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1638 US-Dollar und damit fast so viel wie im europäischen Nachmittagsgeschäft. Den Referenzkurs hatte die Europäische Zentralbank auf 1,1648 (Freitag: 1,1628) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8585 (0,8599) Euro gekostet.
Die Ölpreise stützten die Gemeinschaftswährung, obwohl sie nach deutlichen Rückgängen zuletzt wieder etwas zulegten. Auf die Notierungen gedrückt hatten Spekulationen auf eine Annäherung zwischen dem Iran und den USA. Ein iranisches Medienunternehmen berichtete, die Vereinigten Staaten hätten eine vorübergehende Aussetzung der Sanktionen gegen iranisches Öl vorgeschlagen. Dies war eine zentrale Forderung Teherans für die Zustimmung zu einem Friedensabkommen und die Wiederöffnung der Straße von Hormus. Es gibt allerdings keine Bestätigung durch die US-Regierung.
Zum europäischen Handelsbeginn war der Euro noch gefallen, nachdem US-Präsident Donald Trump am Sonntagabend mit einer Wiederaufnahme des Kriegs gegen den Iran gedroht hatte./jsl/gl/he
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Danke für die Frage. Die Tagesspanne ermittle ich anhand der durchschnittlichen Volatilität. Ein- bzw. Ausstiege sollten an konkrete Strategien bzw. Risiko- und Moneymanagement gekoppelt sein. Intraday kann ich das Geschehen hier leider nicht live begleiten, konkrete Signale gibt es dafür in unseren Gruppen bzw. Signaldiensten auf der Webseite.
wenn bis mittach, 1.16 erreicht, gehts danach aufwärts bis 1.168 und dann wieder abwärts ???
EUR/USD Prognosen Update
Nach einem verhaltenen Wochenverlauf ist der Kurs bis unter das Vorwochentief gefallen und könnte am heutigen Freitag auf einen schwachen Wochenschluss bei 1,1600 zusteuern.
Mögliche Tagesspanne: 1,1600 bis 1,1680
Nächste Widerstände: 1,1676 = Vorwochentief | 1,1742 | 1,1796 = Vorwochenhoch
Wichtige Unterstützungen: 1,1575 | 1,1495