JPMorgan belässt Delivery Hero auf 'Overweight' - Ziel 28 Euro

+82 % in nur einem Jahr

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,16 % und einem Kurs von 31,14 auf Tradegate (18. Mai 2026, 21:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +57,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +51,76 %.

Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 9,34 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -10,29 %/+12,14 % bedeutet.