ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Delivery Hero auf 'Overweight' - Ziel 28 Euro
- JPMorgan stuft Delivery Hero weiter als Overweight
- Uber stockt Anteile auf Zweck weiterhin unklar
- Beteiligung stärkt Ubers Einfluss auf Aufspaltung
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Absicht hinter der deutlichen Anteilsaufstockung des US-Fahrdienstvermittlers Uber an dem Essenlieferdienst bleibe unklar, schrieb Marcus Diebel am Montag. Der Schritt sei aber eine eindeutige Bestätigung der strategischen Attraktivität der Vermögenswerte von Delivery Hero für Uber. Der Beteiligungsausbau verbessere zudem die Möglichkeiten von Uber, Einfluss auf eine mögliche Aufspaltung von Delivery Hero zu nehmen./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 18:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 18:14 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,16 % und einem Kurs von 31,14 auf Tradegate (18. Mai 2026, 21:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +57,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +51,76 %.
Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 9,34 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -10,29 %/+12,14 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 28 Euro
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Community Beiträge zu Delivery Hero - A2E4K4 - DE000A2E4K43
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Unglaublich detailliert und knallhart recherchiert! Bitte weiter so. :)