Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 18.05.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.05.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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3M
Tagesperformance: +4,96 %
Tagesperformance: +4,96 %
Platz 1
Performance 1M: -4,86 %
Performance 1M: -4,86 %
Caterpillar
Tagesperformance: -3,23 %
Tagesperformance: -3,23 %
Platz 2
Performance 1M: +12,21 %
Performance 1M: +12,21 %
Salesforce
Tagesperformance: +3,02 %
Tagesperformance: +3,02 %
Platz 3
Performance 1M: -3,46 %
Performance 1M: -3,46 %
NVIDIA
Tagesperformance: -2,46 %
Tagesperformance: -2,46 %
Platz 4
Performance 1M: +12,39 %
Performance 1M: +12,39 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Im wallstreetONLINE-Forum ist das NVIDIA-Anleger-Sentiment aktuell überwiegend bullisch: Nutzer sind massiv long und nennen kurzfristige Ziele um 220–230€. Verweise auf historische Splits werden als Hinweis auf Gewinnpotenzial genutzt. Fundamental/regulatorisch wird die US-Genehmigung für Nvidia-H200-Chips an chinesische Anbieter diskutiert. Die konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht beziffert.
Chevron Corporation
Tagesperformance: +2,01 %
Tagesperformance: +2,01 %
Platz 5
Performance 1M: +7,94 %
Performance 1M: +7,94 %
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