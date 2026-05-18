Cognizant Technology Solutions (A) Aktie explodiert - 18.05.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Cognizant Technology Solutions (A) Aktie. Mit einer Performance von +8,85 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,75 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Cognizant Technology Solutions (A) Aktie. Nach einem Plus von +2,75 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 44,14€, mit einem Plus von +8,85 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Cognizant Technology Solutions ist ein globaler IT-Dienstleister mit Fokus auf Beratung, Systemintegration, Cloud, Data/AI und Outsourcing, stark in BFSI, Healthcare und Industrie. Marktstellung: Top-Tier-IT-Services, aber hinter Accenture/TCS/Infosys. Wichtige Konkurrenten: Accenture, TCS, Infosys, Wipro, Capgemini. USPs: starke Präsenz in regulierten Branchen, Nearshore-Modell, Kosten- und Delivery-Exzellenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Cognizant Technology Solutions (A) Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -27,22 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Cognizant Technology Solutions (A) Aktie damit um +0,84 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,38 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Cognizant Technology Solutions (A) um -44,27 % verloren.

Während Cognizant Technology Solutions (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,50 %. Damit gehört Cognizant Technology Solutions (A) heute zu den auffälligeren Werten.

Cognizant Technology Solutions (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,84 % 1 Monat -22,38 % 3 Monate -27,22 % 1 Jahr -43,76 %

Informationen zur Cognizant Technology Solutions (A) Aktie

Stand: 18.05.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 473 Mio. Cognizant Technology Solutions (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,77 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 18.05.2026 im US Tech 100.

Top- und Flop-Aktien am 18.05.2026 im S&P 500.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Capgemini, IBM und Co.

Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,57 %. IBM notiert im Plus, mit +1,50 %. Accenture Registered (A) notiert im Plus, mit +4,99 %. Infosys legt um +2,15 % zu Tata Consultancy Services notiert im Plus, mit +0,90 %.

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Ob die Cognizant Technology Solutions (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cognizant Technology Solutions (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.