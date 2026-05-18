UBS stuft MCDONALDS auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat McDonald's auf "Buy" mit einem Kursziel von 365 US-Dollar belassen. Die Fastfoodkette bleibe trotz des schwierigen Umfelds gut positioniert für weltweite Marktanteilsgewinne und biete langfristig orientierten Anlegern eine attraktive Bewertung, schrieb Dennis Geiger am Montag./rob/gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 06:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,77 % und einem Kurs von 242,2EUR auf Lang & Schwarz (18. Mai 2026, 22:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Dennis Geiger

Analysiertes Unternehmen: MCDONALDS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 365

Kursziel alt: 365

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

