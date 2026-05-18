JEFFERIES stuft Delivery Hero auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die deutliche Anteilsaufstockung des US-Fahrdienstvermittlers Uber an dem Essenlieferdienst dürfte Spekulationen auf eine mögliche Übernahme schüren, was mehr Fragen aufwerfe als Antworten gebe, schrieb Giles Thorne am Montag. Zu ersteren gehöre etwa eine mögliche Intervention der EU-Wettbewerbsbehörden. Thorne verwies zudem auf Medienberichte, wonach Uber und der südkoreanische Internetkonzern Naver ein Konsortium zur Übernahme von Delivery Heros südkoreanischer Essensliefer-Tochter Baemin bilden wollten. Derzeit gebe es viel Wirbel um Delivery Hero, was aber offensichtlich gut für den Aktienkurs sei./rob/gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 14:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 14:58 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,18 % und einem Kurs von 31,11EUR auf Lang & Schwarz (18. Mai 2026, 22:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Giles Thorne

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 29

Kursziel alt: 29

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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