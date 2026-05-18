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    Aktien New York Schluss

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    Gemeinsame Richtung fehlt - nur Dow im Plus

    Für Sie zusammengefasst
    • New Yorker Börsen am Montag uneinheitlich
    • Trump sagte Iranangriff ab wenig Kurswirkung
    • Dow leicht im Plus S&P und Nasdaq schwächer
    Aktien New York Schluss - Gemeinsame Richtung fehlt - nur Dow im Plus
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen haben am Montag letztlich keine gemeinsame Richtung gefunden. Dass US-Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben einen angeblich für Dienstag geplanten Angriff auf den Iran abgesagt hat, gab den Kursen letztlich wenig Schub. Ähnliches galt davor für iranische Medienberichte, wonach die USA dazu bereit seien, Ölsanktionen gegen den Iran vorübergehend auszusetzen - eine Hauptforderung Teherans für für die Zustimmung zu einem Friedensabkommen und die Wiederöffnung der Straße von Hormus.

    Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,32 Prozent auf 49.686,12 Punkte. Zum Rekordhoch von 50.512 Punkten aus dem Februar fehlen ihm damit allerdings 1,6 Prozent, nachdem er am Freitag - wie auch die anderen Indizes - sichtbar unter Gewinnmitnahmen gelitten hatte.

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    Der marktbreite S&P 500 , der erst am Donnerstag eine Bestmarke aufgestellt hatte, verlor am Ende 0,07 Prozent auf 7.403,05 Punkte. Für den am Donnerstag ebenfalls rekordhohen Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,45 Prozent auf 28.994,37 Zähler bergab.

    Derweil zogen die zeitweise schwächelnden Ölpreise zuletzt wieder klar an. "Die anhaltende Blockade der Straße von Hormus bleibt der entscheidende Marktfaktor, da kein klares Ende in Sicht ist und die Pufferreserven der weltweiten Ölvorräte rapide schrumpfen", kommentierte Elias Haddad von der US-Bank Brown Brothers Harriman & Co.

    Im Dow zählte Unitedhealth mit weiteren Gewinnmitnahmen von 0,7 Prozent zu den größten Verlierern. Als Belastung erwies sich der Ausstieg der bekannten Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway bei dem Krankenversicherer. Derweil hat Berkshire bei der Fluggesellschaft Delta Air Lines eine Beteiligung von 2,6 Milliarden US-Dollar aufgebaut. Die Delta-Aktien traten letztlich aber auf der Stelle.

    Die Titel von Rocket Lab gewannen 5,1 Prozent. Hier sorgte ein Bericht des "Wall Street Journal" für Auftrieb, wonach der Rekord-Börsengang der Weltraumfirma SpaceX von Tesla-Chef Elon Musk am 12. Juni über die Bühne gehen soll. Dabei wolle SpaceX bis zu 80 Milliarden US-Dollar bei Investoren einsammeln, schrieb die Zeitung unter Berufung auf informierte Personen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg strebt SpaceX bei der Aktienplatzierung eine Bewertung von mehr als zwei Billionen Dollar an.

    Bei Dominion Energy konnten sich die Anleger über einen Kurssprung von 9,4 Prozent freuen. Der US-Energiekonzern Nextera will das Unternehmen für rund 67 Milliarden Dollar in eigenen Aktien übernehmen, woraufhin die Nextera-Titel 4,6 Prozent einbüßten.

    Die Papiere von Regeneron Pharmaceuticals knickten um 9,8 Prozent ein, nachdem eine Melanom-Studie für das Mittel Fianlimab die Erwartungen verfehlt hatte./gl/he

    --- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unitedhealth Group Aktie

    Die Unitedhealth Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,07 % und einem Kurs von 57,81 auf Lang & Schwarz (18. Mai 2026, 22:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unitedhealth Group Aktie um -2,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,43 %.

    Die Marktkapitalisierung von Unitedhealth Group bezifferte sich zuletzt auf 304,32 Mrd..

    Unitedhealth Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,8400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0800 %.




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