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    Aktionäre von Ondas Inc.

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    Stimmen Sie jetzt ab, um die Beschlussfähigkeit der Jahreshauptversammlung sicherzustellen

    Aktionäre von Ondas Inc. - Stimmen Sie jetzt ab, um die Beschlussfähigkeit der Jahreshauptversammlung sicherzustellen
    Foto: adobe.stock.com

    WEST PALM BEACH, FL / ACCESS Newswire / 18. Mai 2026 / Ondas Inc. (NASDAQ:ONDS) („Ondas“ oder das „Unternehmen“), ein führender Anbieter von intelligenten autonomen Luft- und Bodenrobotern, erinnert alle am 9. April 2026 eingetragenen Aktionäre daran, ihre Stimmrechte im Vorfeld der Jahreshauptversammlung 2026 des Unternehmens, die am Donnerstag, dem 28. Mai 2026, stattfindet (die „Versammlung“), unverzüglich auszuüben. Für die Eröffnung der Versammlung und die Beschlussfähigkeit ist eine bestimmte Mindestanzahl an Stimmen erforderlich. Die Beschlussfähigkeit ist gegeben, wenn die Mehrheit der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen stimmberechtigten Aktien persönlich oder durch einen Bevollmächtigten auf der Versammlung vertreten ist.

     

    Ihre Stimme zählt. Bitte stimmen Sie noch heute ab, um Ondas dabei zu helfen, Kosten und Verzögerungen zu vermeiden, die durch eine Vertagung der Versammlung aufgrund mangelnder Beschlussfähigkeit entstehen würden. Wenn Sie Aktien in mehreren Konten halten, stimmen Sie bitte über jedes Konto ab, um sicherzustellen, dass alle Ihre Aktien gezählt werden. Wenn Sie bereits abgestimmt haben, sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

     

    Wenn Sie Hilfe bei der Stimmabgabe benötigen, wenden Sie sich bitte an:

     

    Alliance Advisors, LLC

    150 Clove Road

    Suite 400

    Little Falls, New Jersey 07424

    Bitte wählen Sie 1-866-206-7416

    Außerhalb der USA: 1-551-368-0110

    E-Mail: ONDS@allianceadvisors.com

    Website: www.allianceadvisors.com

     

    Jahreshauptversammlung 2026

     

    Ondas Inc. hat seinen Aktionären Unterlagen zur Stimmrechtsvertretung zugestellt, darunter eine Einberufung zur Jahreshauptversammlung 2026 und eine endgültige Vollmachtserklärung (die „Einberufung und Vollmachtserklärung“) für die Jahreshauptversammlung, die am Donnerstag, dem 28. Mai 2026, stattfinden soll. Eine Kopie der Einberufung und der Vollmachtserklärung wurde am 20. April 2026 bei der Securities and Exchange Commission eingereicht. Diese Mitteilung sollte zusammen mit der Einberufung und der Vollmachtserklärung sowie allen weiteren von der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Jahreshauptversammlung unter Schedule 14A eingereichten Unterlagen gelesen werden.

     

    Über Ondas Inc.

     

    Ondas Inc. (NASDAQ:ONDS) ist ein führender Anbieter von autonomen Systemen, Robotik und missionskritischen Technologien für die Bereiche Verteidigung, innere Sicherheit, öffentliche Sicherheit, kritische Infrastruktur und industrielle Märkte. Das Unternehmen entwickelt und setzt integrierte unbemannte und autonome Plattformen in Luft-, Boden- und stratosphärischen Umgebungen ein, darunter autonome Drohnensysteme, Technologien zur Abwehr von UAS, robotergestützte Bodensysteme, fortschrittliche unbemannte Flugzeuge und Antriebslösungen, Minenräum- und Ingenieursysteme sowie integrierte Sensor- und Kommunikationstechnologien, die zur Unterstützung von Aufklärungs-, Überwachungs-, Erkundungs-, Sicherheits- und Einsatzmissionen in komplexen Umgebungen konzipiert sind. Die Lösungen von Ondas werden weltweit von Regierungs-, Verteidigungs- und gewerblichen Kunden eingesetzt, um Infrastruktur, Grenzen, Verkehrsnetze, Personal und strategische Vermögenswerte zu schützen.

     

    Kontakte

    IR-Kontakt für Ondas Inc.

    888-657-2377

    ir@ondas.com

     

    Medienkontakt für Ondas Inc.

    Escalate PR

    ondas@escalatepr.com

     

    Preston Grimes

    Marketing Manager, Ondas Inc.

    preston.grimes@ondas.com

     

    QUELLE: Ondas Inc.

     


    Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
    Englische Originalmeldung
    Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
    Übersetzung

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    Die Ondas Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,94 % und einem Kurs von 8,35USD auf Lang & Schwarz (18. Mai 2026, 22:32 Uhr) gehandelt.



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