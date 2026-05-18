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    Silverfort übernimmt Fabrix Security und ermöglicht autonome Identity Security in Echtzeit für das KI-Zeitalter

    Als erste KI-gestützte Zugriffskontrolle in Echtzeit kombiniert die Lösung Kontextverständnis und Geschwindigkeit, um Identitäten (ob Mensch, Maschine oder KI-Agenten) umfassend zu schützen.

    DALLAS, 18. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Silverfort, das führende Unternehmen für Identity Security, hat heute die Übernahme von Fabrix Security bekanntgegeben, einem innovativen KI-nativen Unternehmen für Identity Security. Gemeinsam werden Silverfort und Fabrix die ersten sein, die autonome Identity Security in Echtzeit bieten und damit Identitäten und Zugänge in einer Geschwindigkeit und in einem Umfang schützen, mit denen Menschen nicht mehr mithalten können. Mit der identitätszentrierten KI-Entscheidungs-Engine von Fabrix, die die Schnelligkeit von nicht-menschlichen und agentenbasierten Identitäten bewältigen kann, und der einzigartigen Runtime Access Protection (RAP)-Technologie von Silverfort, die diese Entscheidungen kontinuierlich und überall durchsetzen kann, sind Unternehmen in der Lage, agentenbasierte KI einzuführen und ihr Geschäft zu skalieren, ohne die Kontrolle zu verlieren.

    Die gemeinsame Lösung definiert Identity Security und Zugriffskontrollen für das Zeitalter der KI neu – mit der ersten autonomen Identity-Security-Plattform, die KI in Echtzeit nutzt, um zu bestimmen und durchzusetzen, worauf Identitäten (ob Mensch, Maschine oder KI-Agenten) zugreifen dürfen und wann.

    Sicherheit im Zeitalter der KI erfordert kontextabhängige Entscheidungen in Echtzeit. Statische Regeln können hier nicht mithalten.

    Identitätsmissbrauch, ob absichtlich oder unabsichtlich, war schon immer ein Risiko. Die Ära der KI-Agenten macht ihn jedoch deutlich schwerer beherrschbar. Die Zunahme von nicht-menschlichen und agentenbasierten Identitäten in Unternehmen sowie deren Geschwindigkeit und unvorhersehbares Zugriffsverhalten überfordern herkömmliche Identitäts- und Zugriffswerkzeuge. Neue KI-Modelle wie Mythos von Anthropic sind noch schwerer zu kontrollieren und ermöglichen Hackern komplexe Angriffe (oft unter Verwendung gestohlener Identitäten und überprivilegierter Zugriffe) - menschliche Verteidiger können darauf nicht schnell genug reagieren. Manuell verfasste Autorisierungsregeln und regelmäßige Zugriffsüberprüfungen, die für menschliche Benutzerinnen und Benutzer ohnehin nur begrenzt wirksam sind, können diese Geschwindigkeit und Komplexität nicht bewältigen. Identity- und Security-Teams tun sich schwer damit, unbefugten Zugriff zu verhindern, ohne dadurch Innovationsprozesse zu behindern. Die einzige Möglichkeit, Identität und Zugang im Zeitalter der KI zu sichern, besteht darin, bestimmte Entscheidungen in Echtzeit zu treffen, und zwar unter Verwendung von Echtzeit-Kontext und in einer Geschwindigkeit und Größenordnung, die nur KI erreichen kann.

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    PR Newswire (dt.)
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    Silverfort übernimmt Fabrix Security und ermöglicht autonome Identity Security in Echtzeit für das KI-Zeitalter Als erste KI-gestützte Zugriffskontrolle in Echtzeit kombiniert die Lösung Kontextverständnis und Geschwindigkeit, um Identitäten (ob Mensch, Maschine oder KI-Agenten) umfassend zu schützen.DALLAS, 18. Mai 2026 /PRNewswire/ - Silverfort, das …
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