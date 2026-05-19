556 Drohnen in einer Nacht: Warum die Welt Volatus Aerospace braucht! In einer einzigen Nacht feuerte die Ukraine über 550 Drohnen auf russisches Gebiet. Das ist der schwerste Angriff auf die Region Moskau seit Kriegsbeginn. Im Nahen Osten trifft eine Drohne ein Atomkraftwerk in den Emiraten, Saudi-Arabien fängt …



