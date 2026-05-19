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    556 Drohnen in einer Nacht: Warum die Welt Volatus Aerospace braucht!

    In einer einzigen Nacht feuerte die Ukraine über 550 Drohnen auf russisches Gebiet. Das ist der schwerste Angriff auf die Region Moskau seit Kriegsbeginn. Im Nahen Osten trifft eine Drohne ein Atomkraftwerk in den Emiraten, Saudi-Arabien fängt …

    556 Drohnen in einer Nacht: Warum die Welt Volatus Aerospace braucht!
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    In einer einzigen Nacht feuerte die Ukraine über 550 Drohnen auf russisches Gebiet. Das ist der schwerste Angriff auf die Region Moskau seit Kriegsbeginn. Im Nahen Osten trifft eine Drohne ein Atomkraftwerk in den Emiraten, Saudi-Arabien fängt unbemannte Flugobjekte über seinem Luftraum ab, und Lettland stürzt wegen mangelhafter Drohnenabwehr beinahe in eine Regierungskrise. Die Botschaft ist somit unmissverständlich, denn Drohnen haben die Weltordnung verändert - und dies wohl für immer. Inmitten dieser verschobenen Weltordnung positioniert sich ein kanadisches Unternehmen still und konsequent als einer der interessanteren Akteure in diesem Wachstumsmarkt. Volatus Aerospace vereint militärische Drohnentechnologie mit zivilen Anwendungen. Der Aktienkurs könnte charttechnisch vor einem entscheidenden Moment stehen und wer jetzt nicht hinschaut, könnte womöglich etwas verpassen.

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