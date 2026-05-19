Control Risks gibt die Ernennung von Bill Udell zum Vorstandsvorsitzenden bekannt

Nachdem er das Unternehmen durch eine Phase bedeutender Weiterentwicklung geführt, seine globale Position gestärkt und seine strategische Ausrichtung geprägt hat, sind sich Allan und der Vorstand einig, dass nun der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um das Unternehmen unter neuer Führung weiterzuentwickeln und die nächste Phase seiner Entwicklung voranzutreiben.

LONDON, 18. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Control Risks, das weltweit tätige Unternehmen für strategische Informationen und Sicherheit, gibt heute bekannt, dass Bill Udell mit Wirkung zum 1. Juni 2026 die Position des Chief Executive Officer übernehmen wird. Udell tritt die Nachfolge von Nick Allan an, der nach 25 Jahren im Unternehmen, davon siebeneinhalb Jahre als CEO, zurücktritt.

Udell ist derzeit als Managing Partner im Bereich Global Security tätig und Mitglied des Vorstands sowie des Exekutivkomitees. Er leitet die Bereitstellung integrierter Sicherheits- und strategischer Informationsdienstleistungen, die Beratung, operative Unterstützung und komplexes Risikomanagement umfassen. Zuvor leitete er das Amerika-Geschäft des Unternehmens und spielte eine Schlüsselrolle bei der Stärkung des integrierten, informationsgesteuerten Ansatzes von Control Risks.

Der Vorstand wählte Udell aufgrund seines klaren Verständnisses der Chancen des Unternehmens, seiner praktischen und überzeugenden Vision für dessen Zukunft sowie seiner nachweislichen Erfolge bei der Umsetzung von Veränderungen im gesamten Unternehmen aus.

Dominic Casserley, Vorsitzender von Control Risks, sagte: „Bill stach im Auswahlverfahren durch seine klare Denkweise, sein tiefes Verständnis dafür, in welche Richtung sich das Unternehmen weiterentwickeln muss, und seine Fähigkeit hervor, strategische Visionen mit disziplinierter Umsetzung zu verbinden. Er bringt die richtige Mischung aus Erfahrung, Energie und Weitblick mit, um Control Risks in die nächste Phase zu führen und unsere Position als strategischer Intelligence- und Sicherheitspartner für Kunden weltweit zu stärken."

Zu seiner Ernennung sagte Udell: „Es ist mir eine Ehre, zum Chief Executive dieses bemerkenswerten Unternehmens ernannt worden zu sein. Indem ich meine Bemühungen auf die sich wandelnden Bedürfnisse unserer Kunden konzentriere, bin ich überzeugt, dass Control Risks gut aufgestellt ist, um seine Marktposition weiter zu stärken."

Control Risks

Control Risks ist ein globales Unternehmen für strategische Intelligence und Sicherheit, das ein vertrauenswürdiger Partner für 80 % der Fortune-500-Unternehmen und 62 % der Fortune-Global-500-Unternehmen ist. Unser globales Team sorgt für entscheidende Klarheit in Strategie und operativer Umsetzung – von der Beratung bis zur Umsetzung – und stützt sich dabei auf mehr als 50 Jahre Erfahrung in 178 Ländern. Wir helfen unseren Kunden, Risiken zu antizipieren, Menschen, Vermögenswerte und den Ruf zu schützen sowie Chancen zu nutzen – vom Sitzungssaal bis hin zu den komplexesten und risikoreichsten Umgebungen. Wenn die Aussichten ungewiss sind und viel auf dem Spiel steht, reagieren wir mit Einsicht und Tatkraft.

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