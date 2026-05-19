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    KAUFKURSE bei Renk und Desert Gold! SCHOCK bei der Evotec Aktie!

    Während der Goldpreis schwächelt, befindet sich die Aktie von Desert Gold in einem sauberen Aufwärtstrend. Und geht es nach Analysten, ist eine Vervielfachung möglich. Denn Desert Gold wird in wenigen Monaten zum Goldproduzenten aufsteigen und …

    KAUFKURSE bei Renk und Desert Gold! SCHOCK bei der Evotec Aktie!
    Foto: esg-aktien.de
    Während der Goldpreis schwächelt, befindet sich die Aktie von Desert Gold in einem sauberen Aufwärtstrend. Und geht es nach Analysten, ist eine Vervielfachung möglich. Denn Desert Gold wird in wenigen Monaten zum Goldproduzenten aufsteigen und starke Cashflows erzielen. Und dabei spielt es keine Rolle, ob Gold bei 4.000 USD oder 6.000 USD je Unze notiert. Die Renk-Aktie wird auf "Kaufen" hochgestuft. Nicht weil sich die Zukunftsaussichten verbessert haben, sondern weil der Kurs abgestürzt ist. Damit bietet die Bewertung wieder Aufwärtspotenzial. Die Wachstumsperspektiven sind durchaus positiv. Wachstumsperspektiven haben Analysten zuletzt bei Evotec vermisst. Das „Project Horizon" fokussiert sich für viele zu stark auf die Kostenreduzierung. Doch von einem Biotechunternehmen erwartet man eben Wachstum. Und jetzt sollen die Kosten für die Restrukturierung auch noch durch eine Wandelanleihe finanziert werden.

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