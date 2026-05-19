KAUFKURSE bei Renk und Desert Gold! SCHOCK bei der Evotec Aktie! Während der Goldpreis schwächelt, befindet sich die Aktie von Desert Gold in einem sauberen Aufwärtstrend. Und geht es nach Analysten, ist eine Vervielfachung möglich. Denn Desert Gold wird in wenigen Monaten zum Goldproduzenten aufsteigen und …



