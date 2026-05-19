Kommunen müssen bei Zivilschutz einbezogen werden

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Städte- und Gemeindebund fordert eine stärkere Einbeziehung der Kommunen in die Pläne von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) zum Ausbau des Zivilschutzes. "Es ist richtig und notwendig, dass der Bund den Zivilschutz und die zivile Verteidigung deutlich stärken will", sagte Hauptgeschäftsführer André Berghegger dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Dabei muss aber klar sein: Die Funktionsfähigkeit des Bevölkerungsschutzes entscheidet sich vor Ort - in den Städten und Gemeinden. Ohne leistungsfähige Kommunen bleibt jede nationale Sicherheitsstrategie unvollständig."

Zivile Verteidigung funktioniere nur im engen Zusammenspiel von Bund, Ländern und Kommunen. "Sicherheitsarchitektur darf nicht top-down organisiert werden, sondern muss praxistauglich und gemeinsam mit den Kommunen entwickelt werden", sagte Berghegger.