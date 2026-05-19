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    Wie geht es den Wäldern? Neue Daten zum Zustand erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Hitze Trockenheit und Käfer schädigen Wälder
    • Wald gibt mehr Kohlenstoff ab als er aufnimmt
    • Wald bedeckt in Deutschland rund ein Drittel
    Wie geht es den Wäldern? Neue Daten zum Zustand erwartet
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundesagrarminister Alois Rainer (CSU) stellt am Dienstag in Berlin neue Daten zum Zustand der deutschen Wälder für das vergangene Jahr vor. Bereits seit längerem werden im Zuge des Klimawandels verbreitete Schäden durch Hitze, Trockenheit und Käfer beobachtet. Die Daten stammen aus einer Erhebung, die seit den 1980er-Jahren regelmäßig über ein Netz von Stichproben vorgenommen und bundesweit ausgewertet wird. Dabei wird der Zustand der Baumkronen eingeschätzt. Wald bedeckt rund ein Drittel der gesamten Fläche Deutschlands.

    Die vergangene Bundeswaldinventur ergab, dass der Wald in Deutschland mittlerweile durch die enormen Schäden mehr Kohlenstoff abgibt, als er aufnehmen kann - also nicht mehr seine wichtige Rolle als Klimaschützer erfüllen kann, sondern das Problem sogar vergrößert./sam/DP/jha





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