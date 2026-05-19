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    Merz zu Gast in der SPD-Fraktion

    Merz zu Gast in der SPD-Fraktion
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Vor den entscheidenden Wochen für die Reformpläne der Koalition ist Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Dienstagnachmittag (15.00 Uhr) zu Gast in der Bundestagsfraktion der SPD. Nach Angaben aus Kanzleramt und SPD ist vor der Diskussion mit den 120 Abgeordneten ein gemeinsames Statement des Regierungschefs und CDU-Vorsitzenden mit SPD-Fraktionschef Matthias Miersch vor Medienvertretern geplant (14.30 Uhr).

    Nach Angaben aus der SPD-Fraktion ist es der erste Besuch von Merz in der SPD-Fraktion seit seiner Wahl zum Bundeskanzler vor gut einem Jahr. Zuletzt war er kurz vor seiner Wahl zum Bundeskanzler bei den Abgeordneten des Koalitionspartners zu Gast. Es wird erwartet, dass der Besuch etwa 20 bis 30 Minuten dauert. Geplant ist eine Rede des Kanzlers und anschließend eine Aussprache./cab/DP/jha





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