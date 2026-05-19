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    NGG ruft zu Streiks in Frankfurter Messe-Hotels

    NGG ruft zu Streiks in Frankfurter Messe-Hotels
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - In vielen Frankfurter Hotels könnte es an diesem Dienstag einen lückenhaften Service geben. Grund ist ein Warnstreik der Gewerkschaft NGG, zu dem die Arbeitnehmer zahlreicher Messe-Hotels aufgerufen sind. Zum Auftakt der Veranstaltungs-Messe "Imex" sollen zudem die Lounges am Flughafen bestreikt werden. An der Messe ist am Vormittag eine Kundgebung der Streikenden geplant.

    Die NGG fordert eine Lohnerhöhung von 7,5 Prozent sowie einen jährlichen Gesundheitszuschuss von 300 Euro. Die Arbeitgeberseite hat bislang eine Erhöhung von insgesamt einem Prozent über 30 Monate angeboten und will zudem die Löhne von ungelernten Arbeitskräften gar nicht erhöhen.

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    Betroffen sind unter anderem die Steigenberger Hotels, Radisson, Marriott , Hilton , Westin Grand und Crowne Plaza. NGG-Verhandlungsführer Hendrik Hallier kündigte an, den Druck in den kommenden Wochen weiter zu erhöhen, sollte es kein deutlich verbessertes Angebot geben./ceb/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Marriott International Registered (A) Aktie

    Die Marriott International Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,70 % und einem Kurs von 359,2 auf Nasdaq (19. Mai 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Marriott International Registered (A) Aktie um +1,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von Marriott International Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 81,31 Mrd..

    Marriott International Registered (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7600 %.




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