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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 19. Mai 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 Hornbach Jahreszahlen
    • 10:00 Covestro Deutsche Wohnen Hauptversammlungen
    • 14:15 USA ADP Beschäftigung 16:00 JPMorgan Chase
    TAGESVORSCHAU - Termine am 19. Mai 2026
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 19. Mai

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Hornbach, Jahreszahlen
    10:00 DEU: Jungheinrich, Hauptversammlung
    10:00 DEU: PNE, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Ottobock, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Covestro, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Deutsche Wohnen, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Intershop, Hauptversammlung
    11:00 DEU: Ionos, Hauptversammlung
    11:00 DEU: Puma, Hauptversammlung
    12:00 USA: Home Depot, Q1-Zahlen
    12:00 GBR: Shell, Hauptversammlung
    14:30 USA: PayPal, Hauptversammlung
    16:00 USA: United Airlines , Hauptversammlung
    16:00 USA: JPMorgan Chase & Co, Hauptversammlung
    18:00 NLD: Euronext, Q1-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    GBR: Standard Chartered, Investor Day

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: BIP Q1/26
    06:30 JPN: Industrieproduktion 3/26 (endgültig)
    06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 3/26 (endgültig)
    08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 3/26
    10:00 ESP: Handelsbilanz 3/26
    11:00 EUR: Handeslbilanz 3/26
    14:15 USA: ADP Beschäftigung
    16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 4/26

    SONSTIGE TERMINE
    08:30 DEU: Zentraler Branchentreff Zentrale Immobilien Ausschuss e.V. (ZIA) zum Tag der Immobilienwirtschaft 2026 u.a. mit Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen Verena Hubertz

    DEU: 27. Tourismusgipfel des Bundesverbandes der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW), Berlin

    10:00 DEU: KfW legt Gründermonitor vor mit KfW-Chefvolkswirt Dirk Schumacher, Frankfurt/M.

    10:00 DEU: Online-Pk der Commerzbank AG zur Studie «So investiert Sachsen-Anhalt»

    13:00 DEU: Transatlantischen Wirtschaftskonferenz der privaten Wirtschaftsvereinigung American Chamber of Commerce in Germany (AmCham Germany) Erwartete werden u.a. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) und der Vorstandsvorsitzende der Stihl AG, Michael Traub.

    DEU: Konferenz zur Sicherung der Energieinfrastruktur, u.a. mit Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU), Berlin

    FRA: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Vorschlag für Düngemittelplan vor, Straßburg

    FRA: Finanzminister-Treffen der G7 in Frankreich endet - Konferenz «Kein Geld für Terror»

    USA: Entwicklerkonferenz Google I/O, Mountain View
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    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi






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